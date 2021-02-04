阿里云智能工业制造行业首席架构师辛骞骞：发力工业互联网建设 加速制造业转型

“目前制造业的数字化水平整体低于其他行业，要积极发挥互联网和大数据技术的叠加后发优势，重点开展工业互联网建设等工作，加速推动制造业转型升级。”阿里云智能工业制造行业首席架构师辛骞骞表示。

“目前制造业的数字化水平整体低于其他行业，要积极发挥互联网和大数据技术的叠加后发优势，重点开展工业互联网建设等工作，加速推动制造业转型升级。”阿里云智能工业制造行业首席架构师辛骞骞表示。

工业互联网是新一代信息技术与工业经济深度融合的全新经济生态、关键基础设施和新型应用模式。作为制造业的新型数字基础设施，工业互联网可以通过人、机、物的全面互联，实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接，从而推动形成全新的生产制造服务体系，完成提升整体效率这一重要任务。

辛骞骞认为，工业互联网包括工业互联网网络、工业互联网平台、工业互联网安全三大部分，其中平台是工业互联网的核心。

在加速制造业转型升级的过程中，他建议，要充分发挥工业互联网平台作用，通过整合设备在线实时数据，打通设备上下架数据通道，为企业发展提供充分的智能运维技术服务，同时依托产教融合平台功能，面向区域进行特色人才培养，为产业发展培训新型人才，最终形成“产业+人才”良性循环，为产业发展提速提供智力支持。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 苗得雨)