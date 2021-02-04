阿里云智能中国区咨询总经理史凯：数字化转型是企业高质量发展的根本保证

“数字化是企业转型的必经之路，数字化转型则是企业高质量发展的根本保证，要围绕风口，在企业发展中积极构建数字化优势。”阿里云智能中国区咨询总经理史凯表示。

“数字化是企业转型的必经之路，数字化转型则是企业高质量发展的根本保证，要围绕风口，在企业发展中积极构建数字化优势。”阿里云智能中国区咨询总经理史凯表示。

在数字化成为国家战略的大背景下，推动企业数字化转型，既符合宏观趋势，也契合自身发展需求。

在史凯看来，企业在数字化转型的过程中，围绕推动产业数字化、数字产业化、数字化基础建设和组织保障体系等任务，要深化对数字化转型艰巨性、长期性和系统性的认知，同时强化数据驱动、集成创新、合作共赢的理念，还要营造勇于、乐于、善于数字化转型的文化氛围。

“实现企业数字化转型的核心是解决生产力和生产关系的问题。”史凯说。

史凯将企业数字化转型升级分为“三步走”，一是推动IT基础设施的云计算化，使得企业业务应用、内部系统上云，提升IT资源使用率；二是推动核心技术的互联网化，建设企业数据中台和业务中台，全面打破信息孤岛，形成基于业务的数据体系；三是加快应用数据智能化，通过机器学习、人工智能和大数据等手段，深入挖掘数据价值，同时发挥物联网作用，推动数据早日实现直接应用。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 苗得雨)