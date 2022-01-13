付会斌获评“河南省见义勇为模范”

昨日，记者从市文明办了解到，在刚刚落下帷幕的河南省第八届道德模范颁奖典礼上，洛阳小红帽志愿者团队负责人付会斌被授予“河南省见义勇为模范”称号。

昨日，记者从市文明办了解到，在刚刚落下帷幕的河南省第八届道德模范颁奖典礼上，洛阳小红帽志愿者团队负责人付会斌被授予“河南省见义勇为模范”称号。

据悉，10多年来，付会斌带领家人及洛阳小红帽志愿者团队，多次参与灾害救援。在2018年的一次火灾中，他和儿子、女婿等人冒着生命危险，逐楼挨户通知群众撤离，并紧急调来挖掘机等大型机械，协助消防救援人员灭火。2021年7月我省防汛救灾期间，他第一时间组织发起抗击洪灾爱心捐款活动，带头捐款3万元，并组织志愿者赶赴新乡灾区，帮助转移被困群众。他还先后带领志愿者参与了汶川、玉树、雅安等抗震救灾，为灾区送去食品、药品等物资20余吨，价值50万元。

2019年12月，付会斌家庭被省文明办评为河南省文明家庭；2020年11月，其家庭被中央文明办评为第二届全国文明家庭；2021年10月，付会斌获得“河南省防汛救灾优秀志愿者”称号，所带领的洛阳小红帽志愿者团队也获评“河南省防汛救灾优秀志愿服务组织”。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 董玉婕)