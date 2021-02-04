洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“十四五”期间，洛阳将打造千亿级数字经济产业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.25 08:40

　　国家“十四五”规划将《加快数字化发展建设数字中国》单独成篇，并首次提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。数字经济产业发展空间较大，市场需求旺盛，势头强劲。

　　整体而言，我市发展数字经济产业基础优势明显，2021年全市数字经济产业营业收入突破600亿元。

　　信息基础设施比较完善。我市共有移动电话基站5.5万余个，4G覆盖率达99.5%，5G覆盖率达97.1%，在全省率先实现5G网络中心城区连续覆盖、乡镇以上建成区及农村热点地区全覆盖，入选全国首批“宽带中国”示范城市。

　　大数据产业初具规模。依托洛阳大数据产业园培育引进阿里云、嘉芸汇等细分行业龙头企业，我市已建成中移在线数字服务产业园等11家特色专业园区，2021年产业规模突破200亿元，成为辐射中西部地区的数据产业高地。

　　5G产业蓬勃发展。洛钼集团建成国内首个“5G+智慧矿山”，荣获中国有色金属行业科技进步一等奖；中信重工“5G+工业互联网”成为高端装备智能制造示范；国家农机装备创新中心“5G+氢燃料动力无人驾驶拖拉机”填补国内空白。我市多个项目在省5G应用征集大赛上获奖。

　　在此基础上，我市将把握风口，围绕大数据、“5G+工业互联网”领域，充分发挥中移在线、华为新基建发展中心、阿里云等资源优势，积极对接360、阿里、字节跳动、腾讯等头部企业，加快建设中部云谷、5G无线网新建工程、中科人工智能数据生产交易中心等重点项目，谋划引进华为人工智能实验室、中电工业互联网、阿里云创新中心、北京奇虎360、北京京东世纪贸易等一批招商项目，力争全市数字经济产业规模到2023年达700亿元，到2025年达1000亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王燕飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将全面整治城市区商品房小区私搭...
  • 西工区新添一处停车场【组图】
  • 开元湖畔拆篱透绿 精细疏剪“颜值”提升
  • 又有新发现！隋唐洛阳城遗址首次发现...
  • 846亿元！洛阳6家市属国企获得银行授...
  • 提醒！洛阳中心城区6条公交线路调整
  • 扩散！洛阳疾控发布重要提醒！
  • 洛卢高速公路宜阳段上跨天桥明日拆除 ...
  • 洛阳市委国土空间规划委员会2022年第...
  • 伊川县酒后镇路庙村：网红经济助力乡...
    		•
    百姓呼声
    文旅专线18米新能源电车能否换运营线路？
    洛阳谷水高新技术产业开发区具体规划问题
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    早春

    红尘视觉 夕阳

    雪打梅花更精神

    河洛古城掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605