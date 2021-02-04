“十四五”期间，洛阳将打造千亿级数字经济产业

国家“十四五”规划将《加快数字化发展建设数字中国》单独成篇，并首次提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。数字经济产业发展空间较大，市场需求旺盛，势头强劲。

国家“十四五”规划将《加快数字化发展建设数字中国》单独成篇，并首次提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。数字经济产业发展空间较大，市场需求旺盛，势头强劲。 国家“十四五”规划将《加快数字化发展建设数字中国》单独成篇，并首次提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。数字经济产业发展空间较大，市场需求旺盛，势头强劲。 整体而言，我市发展数字经济产业基础优势明显，2021年全市数字经济产业营业收入突破600亿元。 信息基础设施比较完善。我市共有移动电话基站5.5万余个，4G覆盖率达99.5%，5G覆盖率达97.1%，在全省率先实现5G网络中心城区连续覆盖、乡镇以上建成区及农村热点地区全覆盖，入选全国首批“宽带中国”示范城市。 大数据产业初具规模。依托洛阳大数据产业园培育引进阿里云、嘉芸汇等细分行业龙头企业，我市已建成中移在线数字服务产业园等11家特色专业园区，2021年产业规模突破200亿元，成为辐射中西部地区的数据产业高地。 5G产业蓬勃发展。洛钼集团建成国内首个“5G+智慧矿山”，荣获中国有色金属行业科技进步一等奖；中信重工“5G+工业互联网”成为高端装备智能制造示范；国家农机装备创新中心“5G+氢燃料动力无人驾驶拖拉机”填补国内空白。我市多个项目在省5G应用征集大赛上获奖。 在此基础上，我市将把握风口，围绕大数据、“5G+工业互联网”领域，充分发挥中移在线、华为新基建发展中心、阿里云等资源优势，积极对接360、阿里、字节跳动、腾讯等头部企业，加快建设中部云谷、5G无线网新建工程、中科人工智能数据生产交易中心等重点项目，谋划引进华为人工智能实验室、中电工业互联网、阿里云创新中心、北京奇虎360、北京京东世纪贸易等一批招商项目，力争全市数字经济产业规模到2023年达700亿元，到2025年达1000亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王燕飞)