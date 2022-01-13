3月起，多地对电动三轮车、 低速电动四轮车管理升级（他山石）

目前，全国多地市继续加大对电动三轮车、低速电动四轮车管理力度。
目前，全国多地市继续加大对电动三轮车、低速电动四轮车管理力度。
目前，全国多地市继续加大对电动三轮车、低速电动四轮车管理力度。记者梳理发现，从今年3月起，南阳、德州等地将对这方面管理升级。
在河南南阳，根据去年9月当地发布的相关通告，今年2月28日前，对电动(两轮)车、电动三轮车、低速电动四轮车，按照符合标准和非标实行分类登记、挂牌，逾期不予办理。
从3月1日起，当地专项治理行动将步入规范管理阶段，未登记挂牌的电动(两轮)车、非标准电动三轮车、低速电动四轮车，禁止在中心城区行驶，违者将依法查处。
在山东德州，电动三轮车、四轮车限行区域进一步扩大。根据当地此前发布的关于加强违规电动三轮车、低速电动四轮车管理的通告，2021年11月1日起，在中心城区设置了限行区域。
今年3月15日起，限行区域范围将进一步扩大，限时区域内，每天规定时段禁止违规电动三轮车、低速电动四轮车通行和路内停放(正式限行时间和区域以当地最新发布为准)。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜整理)
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