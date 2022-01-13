我省2022年高招体育类专业统考3月20日开考

昨日，市招考中心发布消息，我省2022年高招体育类专业统考，将于3月20日至4月10日举行。市招考中心普招科科长高冰南提醒考生，考前14天做好健康监测，不到中高风险地区活动。

昨日，市招考中心发布消息，我省2022年高招体育类专业统考，将于3月20日至4月10日举行。市招考中心普招科科长高冰南提醒考生，考前14天做好健康监测，不到中高风险地区活动。

该考试将在河南省招生考试学术交流中心(登封市崇高路8号)分批进行。我市普通类考生考试时间分别为：栾川县3月20日，汝阳县、偃师区3月22日，涧西区3月23日，伊川县3月26日，洛宁县、洛龙区3月27日，宜阳县3月29日，老城区、瀍河区3月31日，新安县4月3日，孟津区4月4日，嵩县、西工区4月5日。对口招生、专升本体育类专业考试时间为4月7日至10日，参照普通高招体育类专业考试办法组织实施。

高冰南提醒，所有考生均须进行考前14天健康状况排查。经健康排查确认可正常参加考试的考生，签订“河南省2022年普通高校招生体育类专业统一考试考生诚信承诺书”(简称承诺书)；签订承诺书后，领取“河南省2022年普通高校招生体育类专业统一考试介绍信”(简称介绍信)。关于承诺书、介绍信，在校生由其所在学校下发；未在校集中就读的社会考生，听从所在高考报名点安排。考生进入考点时，须携带身份证、介绍信、考前48小时内核酸检测报告(阴性)并经核验健康码、行程卡无异常后，在考试现场换领准考证参加考试。

此外，该考试各科目成绩现场公布，考生如有异议，须现场向考评员或主考提出。全部考试结束10个工作日后，考生可通过省教育考试院网站查询本人总成绩，如对成绩有异议，须于成绩公布后3个工作日内向自己的高考报名点申请复核。（洛报融媒·洛阳网记者 刘敏）