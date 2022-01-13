洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

我省2022年高招体育类专业统考3月20日开考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.25 08:44

　　昨日，市招考中心发布消息，我省2022年高招体育类专业统考，将于3月20日至4月10日举行。市招考中心普招科科长高冰南提醒考生，考前14天做好健康监测，不到中高风险地区活动。

　　该考试将在河南省招生考试学术交流中心(登封市崇高路8号)分批进行。我市普通类考生考试时间分别为：栾川县3月20日，汝阳县、偃师区3月22日，涧西区3月23日，伊川县3月26日，洛宁县、洛龙区3月27日，宜阳县3月29日，老城区、瀍河区3月31日，新安县4月3日，孟津区4月4日，嵩县、西工区4月5日。对口招生、专升本体育类专业考试时间为4月7日至10日，参照普通高招体育类专业考试办法组织实施。

　　高冰南提醒，所有考生均须进行考前14天健康状况排查。经健康排查确认可正常参加考试的考生，签订“河南省2022年普通高校招生体育类专业统一考试考生诚信承诺书”(简称承诺书)；签订承诺书后，领取“河南省2022年普通高校招生体育类专业统一考试介绍信”(简称介绍信)。关于承诺书、介绍信，在校生由其所在学校下发；未在校集中就读的社会考生，听从所在高考报名点安排。考生进入考点时，须携带身份证、介绍信、考前48小时内核酸检测报告(阴性)并经核验健康码、行程卡无异常后，在考试现场换领准考证参加考试。

　　此外，该考试各科目成绩现场公布，考生如有异议，须现场向考评员或主考提出。全部考试结束10个工作日后，考生可通过省教育考试院网站查询本人总成绩，如对成绩有异议，须于成绩公布后3个工作日内向自己的高考报名点申请复核。（洛报融媒·洛阳网记者 刘敏）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将全面整治城市区商品房小区私搭...
  • 西工区新添一处停车场【组图】
  • 开元湖畔拆篱透绿 精细疏剪“颜值”提升
  • 又有新发现！隋唐洛阳城遗址首次发现...
  • 846亿元！洛阳6家市属国企获得银行授...
  • 提醒！洛阳中心城区6条公交线路调整
  • 扩散！洛阳疾控发布重要提醒！
  • 洛卢高速公路宜阳段上跨天桥明日拆除 ...
  • 洛阳市委国土空间规划委员会2022年第...
  • 伊川县酒后镇路庙村：网红经济助力乡...
    		•
    百姓呼声
    文旅专线18米新能源电车能否换运营线路？
    洛阳谷水高新技术产业开发区具体规划问题
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    早春

    红尘视觉 夕阳

    雪打梅花更精神

    河洛古城掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605