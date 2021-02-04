“巡粮”故事（巡察故事汇）

民为国基，谷为民命。粮食，事关国计民生。

民为国基，谷为民命。粮食，事关国计民生。

去年11月8日，全市涉粮问题专项巡察工作启动。此次巡察采取市县两级巡察机构上下联动的方式推进，对全市相关粮食部门在粮食收购、储存、销售等环节进行了巡察。巡察中，一些影响粮食安全的问题浮出水面，一些发生在巡察组的故事耐人寻味。

巡察感悟

手抓冰凉的钢管，脚踩陡峭的铁梯，谷矿强一步一步向上爬。

去年11月23日，市委涉粮问题专项巡察组来到龙门粮库，这是巡察组同志登顶粮仓过程中的一个情景。

谷矿强是巡察组成员，他说，站在粮仓顶部，钻过一个小门，眼前便豁然开朗。“我从来没有见过这么多麦子。”他介绍，目之所及，全是小麦，阳光透过窗户洒进来，渲染出大片金黄。

保管员抓起一把小麦，捧在掌心展示说：“这是39号仓，储存的是市级储备粮，一共5140吨，全部是新收的小麦，一级标准。”

巡察中，巡察组聘请了粮食专家。专家说，只有丈量精准，才能测算出真实库存；只有科学取样，才能掌握存粮等级质量，过程看似简单，却有严格规定。

粮库的更大作用，在于平抑粮价，应对突发情况。2020年，龙门粮库敞开供应面粉生产企业，满足了市场需求，为疫情防控作出了重要贡献。

“通过这次巡察，我们深刻体会到了‘手中有粮、心中不慌’的道理。”谷矿强说。

“只有理解其中的道理和巡察的重大意义，才能发现涉粮领域的主要矛盾和深层次问题，全面清除影响粮食安全的不利因素。”市委涉粮问题专项巡察组组长张俊武说。