洛阳各县区加快提升功能品质 全方位增强城市承载力亲和力感召力（从县区经济工作会议上看城市提质）

城市提质是推动城市发展的前提，也是提高人民生活水平的必要保证。为推动城市提质，我市制定了“351”工作举措。今年市政府工作报告进一步明确，要落实城市提质，提升功能品质，打造平台型创新城市。

洛龙区龙瑞社区A区新建成的社区体育公园(资料图片)

城市提质是推动城市发展的前提，也是提高人民生活水平的必要保证。为推动城市提质，我市制定了“351”工作举措。今年市政府工作报告进一步明确，要落实城市提质，提升功能品质，打造平台型创新城市。

围绕推动城市提质，各县区在近期召开的经济工作会议上明确了相关工作重点。洛龙区委经济工作会议明确，将推动大数据产业园、动车组停车场片区、南王片区等11个重点片区规划尽快落地实施。瀍河区将做好全区国土空间总体规划和专项规划，强化九都路、中州路、新街、启明路“两纵两横”城市设计。

完善基础设施将有力提升城市宜居宜业水平。为提升人民生活幸福感，洛龙区将在6月底前完成龙瑞A区、B区、C区等6个安置小区加装电梯、太阳能光伏改造，新增车辆泊位1000个以上、充电桩200个以上，年底前实现重点区域社区体育公园、健身中心全覆盖。孟津区将加大城市地下空间开发利用力度，实施12个集中连片老旧小区改造项目，配齐配优教育、医疗等基础设施，建设一批城市公园、街心游园、城市绿岛，新建改建游园8个、公厕15座，完成3条背街小巷改造。新安县将加快推进新城开发，推动新城安置区及其周边幼儿园、中小学校、社区服务中心等配套公共基础设施建设，推动新城开发建设提速提质。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。老城区委经济工作会议提出，要建设青年友好型城区，依托“3+3”产业平台和优势产业，集聚青年科技创新人才，推动科技创新成果更好转化为现实生产力；推进“人人持证、技能老城”建设，开展创业培训，重点打造青年“双创”孵化场所10个以上。瀍河区委经济工作会议透露，将建好用好瀍河青年创业之家，提供215套青年人才公寓、101套公租房，让更多青年安居。偃师区也将建设一批高标准的“青年驿站”，打造更多网红“打卡地”、青年主题游园等，满足青年人的需求。

丰厚的历史文化底蕴是洛阳得天独厚的优势。挖掘利用本地历史文化资源也成为不少县区努力的方向。洛龙区提出，要将文化元素融入城市有机更新，加快实施翠云东路“红色印记之路”、建春门大街“盛世隋唐”、关林东路“明清风格”步行街改造工程，彰显历史文化特色。老城区和瀍河区将塑造以“现代唐风”为主题的城市风貌。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营)