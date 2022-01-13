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打造集中养老站点，开展集中居家互助养老……“银发族”将有更多养老选择（从县区经济工作会议看养老）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.25 08:27

　　建设流转公寓，村里老人集中居住，开展互助照料、情感交流……新安县懈寺村探索集中互助养老模式，成为农村老人老有所养、老有所乐的新途径，广受村民好评。

　　这是我市进一步完善养老服务体系的一个缩影。今年我市的《政府工作报告》提出，要持续提升养老水平，完善五级养老服务体系，优化提升社区养老设施和服务，推广农村“集中+居家”四类养老模式，打造集中养老站点100个以上、村级居家助老服务点200个以上，建成4个国家普惠养老医养结合项目。

　　围绕养老这一民生问题，我市各县区结合自身特点，在召开的经济工作会议上进行部署。

　　用爱办好养老，这是瀍河区委经济工作会议对养老工作提出的要求。该区提出，要扩大普惠性、基础性公共养老服务供给，建成街道综合养老服务中心7个、城市社区养老服务中心4个、村改居社区养老服务中心8个。同时，挖掘该区现有房产资源，谋划布局社区、小区养老站点新项目，形成街道、社区、居民小区、家庭养老四级养老服务体系，实现街道社区全覆盖、4.6万老年人全受益。要引进适老化产品企业，选址建设适老化智慧家居的展示、销售基地，推动养老事业和养老产业协同发展。

　　新建与提升是今年洛龙区养老工作的关键词。洛龙区委经济工作会议透露，今年要新建4个街道综合养老服务中心，实现镇域建设流转公寓，村里老人集中居住，开展互助照料、情感交流……新安县懈寺村探索集中互助养老模式，成为农村老人老有所养、老有所乐的新途径，广受村民好评。

　　这是我市进一步完善养老服务体系的一个缩影。今年我市的《政府工作报告》提出，要持续提升养老水平，完善五级养老服务体系，优化提升社区养老设施和服务，推广农村“集中+居家”四类养老模式，打造集中养老站点100个以上、村级居家助老服务点200个以上，建成4个国家普惠养老医养结合项目。

　　围绕养老这一民生问题，我市各县区结合自身特点，在召开的经济工作会议上进行部署。

　　用爱办好养老，这是瀍河区委经济工作会议对养老工作提出的要求。该区提出，要扩大普惠性、基础性公共养老服务供给，建成街道综合养老服务中心7个、城市社区养老服务中心4个、村改居社区养老服务中心8个。同时，挖掘该区现有房产资源，谋划布局社区、小区养老站点新项目，形成街道、社区、居民小区、家庭养老四级养老服务体系，实现街道社区全覆盖、4.6万老年人全受益。要引进适老化产品企业，选址建设适老化智慧家居的展示、销售基地，推动养老事业和养老产业协同发展。

　　新建与提升是今年洛龙区养老工作的关键词。洛龙区委经济工作会议透露，今年要新建4个街道综合养老服务中心，实现镇域全覆盖，提升73个村改居社区养老服务站功能，做好609张居家养老床位运营管理，试点开展3个村老年人集中居家互助养老。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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