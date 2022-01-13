这部老相机藏着30年的师徒情

近日，在位于西工区凯旋东路的一个居民小区中，52岁的李光武正在家里擦拭一部老相机和一套照片暗室冲洗设备。

李光武将孙师傅陪他买的这部相机视若珍宝

近日，在位于西工区凯旋东路的一个居民小区中，52岁的李光武正在家里擦拭一部老相机和一套照片暗室冲洗设备。尽管早就有了一部数码单反相机，但他每周还是会把这些老物件拿出来，看一看、擦一擦，甚至会买回一些胶卷，亲手拍摄、冲洗。他说，拿起这些“老古董”，就想起了20世纪90年代的那段师徒情。

“老古董”，被他视若珍宝

记者看到，这部被李光武视若珍宝的相机，是凤凰牌入门级双光旁轴机械相机，被放在一个皮质相机套中，虽然经历了沧桑岁月，但在精心保养之下并不显得陈旧；照片暗室冲洗设备包括显影罐、托盘、量杯、印相箱、放大机、上光机等。

如今，人们随手就可以拍照片，拍完就能查看照片效果，不满意可以删除重拍。在过去那个“银盐感光”的胶片摄影时代，拍摄照片后，要经过一系列的暗房操作工艺，才能看到成片。

李光武介绍，胶片相机在完成拍摄后，需要在暗室中把胶卷从相机里取出来，在显影罐中通过显影液把胶卷冲洗显影，然后使用印相箱或放大机曝光，把影像“印”到相纸上，最后在显影液和定影液中把照片冲洗出来。冲洗过程中的每个环节都需要认真对待，稍有不慎就前功尽弃。

“虽然冲洗流程有些复杂，但也充满了乐趣，更重要的是，让我想起来这一生都难以忘记、非常感激的孙师傅。”李光武动情地说。