洛阳今日晴天间多云 气温-2℃到16℃

预计今日洛阳晴天间多云，偏南风2级左右，气温-2℃到16℃。 在寒冷的冬天，很多人盼望着春暖花开。最早开花的是迎春花，黄色的花朵，大片大片地盛开，告诉人们春天来了。随着天气转暖，杏花、樱花、望春玉兰等将争先恐后绽放，带给我们一个缤纷的世界。 眼下，升温大赛正在进行。昨天，全省大部分地区天气以晴或多云为主，回暖脚步不停歇。一直到本周末，全省各地气温节节攀升，出门能感受到阵阵暖意。 省气象台预计，今明两天我省大部分地区晴天，多风，空气持续干燥。本周末，我省多地最高气温可达15℃。我省在月底前将维持升温趋势，部分地区受26日弱冷空气影响，气温小幅度波动，但温暖仍然在线；28日，我省将迎来一股冷空气，届时气温将下降。 气象专家提醒，虽然气温上升，但是昼夜温差大，人们需注意气温变化情况，及时增减衣物。同时，天气晴好，空气干燥，大家需注意补水润燥，谨防上火。 来看一下未来几天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市受西北气流控制，预计今天晴天间多云，偏南风2级左右，气温-2℃到16℃；明天多云转晴天，西北风3级到4级，气温3℃到15℃；27日(周日)，多云到阴天，部分地区有零星小雨，气温-2℃到16℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）