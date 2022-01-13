又有新发现！隋唐洛阳城遗址首次发现唐代石望柱【视频】

24日，记者从中国社会科学院考古研究所洛阳唐城工作队获悉，隋唐洛阳城正平坊遗址近日出土一件象征皇权的唐代石望柱，进一步印证遗址内曾存在高等级皇家建筑。据了解，这是隋唐洛阳城遗址首次发现此类遗物。

24日，记者从中国社会科学院考古研究所洛阳唐城工作队获悉，隋唐洛阳城正平坊遗址近日出土一件象征皇权的唐代石望柱，进一步印证遗址内曾存在高等级皇家建筑。据了解，这是隋唐洛阳城遗址首次发现此类遗物。

石望柱整体

当日中午，记者在隋唐洛阳城正平坊遗址文物库房看到，这件石望柱主体完整，底座缺失，长约2.6米，通体为青石材质，柱身呈八棱状，柱顶端有一桃形宝珠，柱颈部为仰莲花造型，雕刻华美洗练、整体端庄大方。

洛阳市文物考古研究院高级技师张如意介绍，这件石望柱出土于正平坊遗址西半部北侧，此处正是太平公主宅院(后改为安国女道士观)大殿建筑基址前方。按照一般规律，望柱应当成对放置，推测后续的发掘工作中很可能再次发现与之对应的另一件石望柱。