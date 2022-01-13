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洛阳规模以上工业企业应复尽复！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 22:29

　　24日，记者从洛阳市工信局获悉，除个别企业因自身经营问题等原因暂未复产外，洛阳大部分县区规模以上工业企业复工复产率已达100%，全市整体实现应复尽复。

　　围绕复工复产，洛阳积极建立统筹工业企业疫情防控和助力企业发展工作机制，由洛阳市工信局牵头市疫情防控指挥部企业专班工作，制定“洛阳市企业疫情防控20条”等，切实做到人、物、环境同防。

　　围绕监测调度，洛阳不断强化动态跟踪监测，依托复工复产日报送、周通报制度，及时掌握全市规模以上工业企业复工复产最近进度，积极推动全市规模以上工业企业平稳复工复产。

　　围绕项目建设，洛阳紧盯签约、开工、投产三个环节，推动项目建设提速、提质、提效。截至1月底，全市制造业重点项目累计完成投资70.9亿元，已占全年计划投资的10.6%；中钢洛耐年产9万吨新型耐火材料等110个项目新开工建设，三杰新材料节能环保型聚氨酯保温管等14个项目竣工投产。

　　随着规模以上工业企业应复尽复，洛阳工业发展开局良好。根据近日参与工信部工业企业问卷调查的洛阳市184家企业数据显示，八成以上企业目前在手订单情况同比持平或上升，整体订单相对充足。

　　下一步，洛阳将继续推动企业达产达效，加大助企惠企力度，全力推动项目建设，同时进一步加大高成长性企业培育，积极开展2021年度高成长性企业考核，对通过考核的企业落实奖励政策，同时结合风口产业发展情况，遴选一批更具成长性的企业，加大培育力度，扩大政策覆盖面，带动新兴产业加速发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 郝爽）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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