社保卡金融账户激活麻烦吗？记者走访体验：全程只需5分钟【视频】

社保卡金融账户激活大概是怎样一个流程？暂时没时间去办，会影响自己养老金等社保待遇发放吗？近日，受多项社保待遇将通过社保卡发放影响，不少市民咨询、关注社保卡金融账户激活业务。日前，记者对此实地走访、体验，流程简单，约5分钟就能办好。
社保卡金融账户激活大概是怎样一个流程？暂时没时间去办，会影响自己养老金等社保待遇发放吗？近日，受多项社保待遇将通过社保卡发放影响，不少市民咨询、关注社保卡金融账户激活业务。日前，记者对此实地走访、体验，流程简单，约5分钟就能办好。
社保卡金融账户激活大概是怎样一个流程？暂时没时间去办，会影响自己养老金等社保待遇发放吗？近日，受多项社保待遇将通过社保卡发放影响，不少市民咨询、关注社保卡金融账户激活业务。日前，记者对此实地走访、体验，流程简单，约5分钟就能办好。
21日，记者来到洛龙区市府东街附近的交通银行洛阳分行营业大厅，工作人员正在为市民新补换的一张社保卡进行金融账户功能激活。“激活社保卡金融账户可在人工窗口办理，若人多时，工作人员也会使用便携式机器在大厅进行一对一办理。”工作人员介绍，本人携带个人身份证和社保卡到场即可。
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