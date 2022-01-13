提醒！洛阳中心城区6条公交线路调整

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，26日起，中心城区6条公交线路调整。

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，26日起，中心城区6条公交线路调整。

●43路：因通行条件受限，该线路从广文南路发车后，走秦岭路、中州西路至重庆路中州西路口；具体发车时间为：广文南路7:00、7:30、11:30、12:00、18:00；重庆路中州西路口7:12、7:42、11:42、12:12、18:12。

●1路、D1路、207路：为配合洛阳龙门站整体规划布局，等线路终点站由洛阳龙门站出站口东侧调整至出站口西侧约300米换乘中心。调整后的线路走向如下：

1路、D1路：从飞机场候机楼发车后，沿原线至伊洛路兴洛西街口，改走兴洛西街、通衢路到洛阳龙门站换乘中心；回程走通衢路、兴洛东街、伊洛路，之后恢复原线运；207路:从谷水西发车后，沿原线至伊洛路兴洛西街口，改走兴洛西街、通衢路到洛阳龙门站换乘中心。

以上线路调整后，取消伊洛路兴洛东街口东站、伊洛路厚载门街口西站。

●8路、21路：终点站由定鼎南路中州中路口调整至西关。21路回程沿原线至联盟路郑州路口后改走郑州南路，与去程运营线路一致。

以上线路调整后，增加郑州南路联盟路口南站、郑州南路蓬莱路口北站、蓬莱路郑州南路口西站；取消定鼎南路中州中路口站、联盟路郑州路口站、联盟路武汉南路口站、武汉南路南华路口南站、武汉南路蓬莱路口北站。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图 通讯员 赵承 韩菲菲）