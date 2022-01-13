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75岁老太太走失被发现 “最美”邻居脱掉羽绒服给老人取暖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 20:18

　　75岁的老母亲走失，街坊邻居连夜帮忙寻找，历经8个多小时终于找到，这让市民段女士领会到“远亲不如近邻”的含义。24日，她借助本报向街坊邻居表达谢意。

　　段女士是涧西区长春路办事处七里河社区居民，其母亲今年75岁，患有阿尔茨海默病(俗称“老年痴呆症”)，老家在新安县。春节期间，她把母亲接过来暂住。 22日下午6点钟，她下班回家发现，母亲不在家，到楼下找了一圈没找到人，慌着拨打110报警。得知老人走失，20多名邻居自发出去帮忙寻找。同时，段女士把寻人启事发到微信群和朋友圈，大家积极转发。七里河社区网格长与工作人员得知此事，也帮忙找人。

　　“我们找了几个小时没一点头绪，心急如焚。”段女士说，次日凌晨2点多，小区居民张翔打来电话说，在涧东路一公交站台发现一位老人，可能是她的母亲。她赶过过去一看，确实是走失的母亲，老人身上披着一件羽绒服，所幸没有大碍。

　　张翔说，当晚她途经事发地，老人独自在路边站着，她想把老人接回去，老人说啥不愿意走。夜里比较冷，她干脆把羽绒服脱下给老人穿上，然后联系段女士前来接人。

　　段女士说，感谢包括张翔在内的邻居帮忙，能有那么好的邻居是他们的福分，再次借助《洛阳晚报》表达对大家的感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王冬冬 尚逞 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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