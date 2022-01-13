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徐衣显带队赴国家有关部委央企对接工作并在京考察推进招商引资
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 19:44

徐衣显带队赴国家有关部委央企对接工作并在京考察推进招商引资
项目为王主动对接争取支持
抢抓风口招商引智蓄势增能

　　22日至23日，市长徐衣显随省委常委、常务副省长孙守刚赴中国国家铁路集团有限公司对接工作，并带队拜访国家发展改革委、国家南水北调集团等，与国家发展改革委副主任连维良、国家南水北调集团董事长蒋旭光、国铁集团副总经理郭竹学、新农创董事长崔树强等进行工作会谈。

　　徐衣显首先代表江凌书记和市委、市政府对国家发展改革委、国铁集团、国家南水北调集团等长期以来给予洛阳经济社会发展的关心支持和指导帮助表示衷心感谢。他说，去年以来，洛阳经济运行稳中有进、稳中提质，各项事业都取得了新成绩，“十四五”发展实现良好开局。徐衣显重点汇报了呼南高铁焦洛平段、洛阳石化百万吨乙烯、国家中医(脑病)区域医疗中心试点、汉魏洛阳城遗址博物馆、“五水综改”、麦斯克大尺寸半导体硅晶圆生产线等重大项目推进事宜，并与有关负责同志深入交换意见，恳请在布局重大产业项目、指导产业转型升级、打造全国综合性枢纽城市、完善医疗卫生体系、加强文物保护利用、“五水综改”及新能源等领域继续给予洛阳更大倾斜支持、更多指导帮助，为推动洛阳经济社会高质量发展蓄势增能，加快形成增长极。

　　连维良、蒋旭光、郭竹学及国家发展改革委、国铁集团等有关负责同志对洛阳经济社会发展取得的成绩给予充分肯定，对洛阳提出的请求支持事项逐一给予积极回应。

　　徐衣显考察了新农创投资发展有限公司，与董事长崔树强、总裁张龙等举行工作会谈，围绕成立乡村振兴运营公司、设立乡村振兴产业基金、规划发展特色高效农业、谋划建设农商综合体、建设特色小镇等进行了深入交流。崔树强表示，将大力发挥模式、平台、智库、资源、资金等优势，加快专班对接，抓紧推进运营公司、产业基金、农机装备和农商综合体及共同打造全国乡村振兴示范县区等重大合作事项，争取尽快签约落地，助力洛阳乡村振兴。

　　在国宏中宇科技发展有限公司，徐衣显与董事长张岩等举行会谈，就公司总部实质性迁洛、新建第三代半导体碳化硅产业研究院等事宜深入交流。双方表示，要深化务实合作，促进国宏中宇洛阳项目尽快落地，推动以碳化硅为代表的第三代半导体上下游相关产业在洛阳集聚与发展，助力洛阳产业发展站上新风口、抢抓新机遇。

　　在京考察期间，徐衣显还与北京盒子智行科技有限公司董事长张曙光、北京锌科能源技术有限公司总经理李卫民、中氢新能技术有限公司董事长周明强等分别举行工作会谈，就抢抓风口产业、深化多领域合作进行交流。徐衣显表示，洛阳拥有区位交通、人力资源、产业基础等比较优势，当前正着力推动风口产业集聚发展，积极布局发展未来产业，诚邀各方宾朋来洛投资兴业，为洛阳高质量发展注入新动能、新活力。洛阳将为大家来洛创新创业提供最好的服务、创造最优的环境，实现地企互利共赢。

　　各位企业家表示，将充分发挥创新、产业、人才等方面优势，为洛阳经济社会高质量发展作出积极贡献。

　　市领导王琰君等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 智慧)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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