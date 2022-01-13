乡村运营怎么搞？洛龙区有新思路

23日上午，春日盎然，伊河湿地游园洛龙区李楼段。循堤而行，平缓的水流蜿蜒在沙洲之间，阳光打在水面上，波光潋滟，野趣横生。

23日上午，春日盎然，伊河湿地游园洛龙区李楼段。循堤而行，平缓的水流蜿蜒在沙洲之间，阳光打在水面上，波光潋滟，野趣横生。

一段恬静的漫步之后，游园里一下子热闹起来。掩映在林间的游乐场、候鸟乐园、萌宠乐园，不时传来阵阵欢笑。年轻人再来一杯奶茶、撸一把烤串，别提多么惬意！

“春节到现在，每天流水在20万元左右，如此业绩足以算得上成功的‘良好开端’。”从“绿化造林投资人”到“乡村运营操盘手”，洛龙乡贤于春堂在角色转换中，实现了湿地生态价值的市场蝶变。

“今天的景有多美，往日的环境就有多糟。”李楼镇党委书记曹智芳坦言。几年前，这处优美的滨水空间还是“藏污纳垢”的地方，采砂场遍地、“散乱污”企业扎堆。在污染防治倒逼之下，李楼镇提出吸引社会资本，流转沿河土地，打造花木基地的路子。大家的想法很单纯，政府要生态改善环境，企业搞苗木平衡投资。

彼时，于春堂接过了这个“烫手山芋”。几年下来，2个亿的资金投入，换来了伊河湿地的满目新绿。“苗子种下了，便不忍心再拔掉。”所以，老于就一直没有见到“回头钱”。

去年下半年，乡村运营理念的提出，让老于醍醐灌顶。如何对接市场？如何植入业态？如何吸引青年消费……经过半年多马不停蹄的策划实施，伊河湿地穆庄段一改“素面朝天”的苗木基地形象，摇身变成了业态多元的湿地游园。今年春节迎客以来，每天都有上万的客流量。

“‘老于’这棵摇钱树，抱对了！”穆庄村党支部书记董玉龙幽默中透着骄傲。未来，穆庄村集体将以土地入股、经营分红、劳务合作等方式，更多分享乡村运营收益。

尝到运营甜头的不只是穆庄村。这些日子，李楼镇石罢村党支部书记丁治国的心情，也和春日的天气一样好。

“穆庄有‘老于’，石罢有‘老付’！”丁治国底气十足。“老付”叫付正林，是全国牡丹鲜切花领域响当当的“大咖”。今年，丁治国攀上了“老付”这门亲戚，不仅解决了村里的闹心事，更让石罢一举走在了乡村运营的前列。

事情原委是这样的：多年前，石罢村引入的一家蝴蝶兰繁育企业因经营不善，一直“烂尾”，高标准日光温室闲置多年。去年，石罢村入围市级乡村运营试点，在运营商招募中，与付正林一拍即合。

今年一开春，萧条多年的园子热闹起来。牡丹文化展区、牡丹组培中心、标准化鲜切花冷储加工车间、电商直播交易中心等项目全面铺开。“我们希望，在牡丹文化与牡丹科技的话语体系中，重塑‘洛阳牡丹甲天下’品牌影响力。”付正林踌躇满志。

“美丽乡村是运营出来的。无论是穆庄村转换新思路，还是石罢村盘活旧资源，都蕴含着市场的理念、运营的思维。”洛龙区委主要负责同志表示。城市与乡村并存，是洛龙城市形态发展的现实特征，而乡村运营将真正打开城乡关系从“共生”迈向“共荣”的大门。

去年以来，依托都市核心区优势，洛龙乡村以品牌化为运营切入点，面向青年消费群众，把村庄视作一个大的旅游产品来打造，引领王庄隋唐文旅地标、溢坡网红剧本杀基地、田山户外帐篷营地等一批青春洋溢的乡村IP应运而生，蹚出了都市区类型的乡村运营新路子。

为鼓励引入乡村运营商，洛龙区完善出台了乡村运营引导扶持考核管理办法，同时在全市率先设立涉农信贷风险补偿资金池，破解乡村运营融资难题。此外，聚焦“把乡村运营起来”，该区统筹推动厕所革命、污水治理、乡村驿站建设等工程，让好环境与新业态交相辉映。

政府更有为，市场更有效，乡村运营就能乘风而起。最近，全市首家乡村运营联盟正在洛龙区酝酿成立，旨在搭建“乡村运营操盘手”的智慧共享平台。届时，“老于”“老付”们将在思维碰撞中“擦出”乡村运营更加闪亮的火花。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图 通讯员 谢芳 刘昆丽）