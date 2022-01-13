“三张清单”提升幸福感，洛阳市古城街道93个民生项目列入群众需求清单

铺开四尺画纸、颜料润泽笔尖……24日上午，在洛阳市古城街道洛龙区英才社区志愿者社区书画院，65岁的周孟臣在做好一系列准备工作后，准备开始今天的画面实操讲解课，多名“粉丝”簇拥在他的身边求知若渴，与此同时，这节课也正在通过手机直播的形式惠及更多未能到场的学员。

铺开四尺画纸、颜料润泽笔尖……24日上午，在洛阳市古城街道洛龙区英才社区志愿者社区书画院，65岁的周孟臣在做好一系列准备工作后，准备开始今天的画面实操讲解课，多名“粉丝”簇拥在他的身边求知若渴，与此同时，这节课也正在通过手机直播的形式惠及更多未能到场的学员。

英才社区党委书记、居委会主任武金介绍，作为社区“王牌课程”的“明星讲师”，周孟臣的这节课约有近50名学员通过“线上+线下”的方式参与，而近年来，立足社区“三张清单”平台，周孟臣带过的学员已超过3000人。

啥是“三张清单”？“三张清单”指的就是群众的需求清单、社区的资源清单和落地实施的项目清单，通过人工匹配的方式，让社区资源“活”起来，旨在提高居民的幸福感，增强居民的获得感。

“其实不止我现在的学员是‘三张清单’的受益者，之前的我也同样享受到了‘三张清单’的福利。”周孟臣回忆，2016年他退休后，一度因为生活节奏变得过慢而无所适从，机缘巧合下，他希望“做些事情、寻找生活乐趣”的需求清单被社区发现，结合他常年热爱书法和绘画的条件优势，社区对照当时已有的书画课程资源清单，为周孟臣“量身定制”的问题解决方案，列出了项目实施清单，因此，周孟臣也成为英才社区的首批志愿课程受益者。后来，因为周孟臣的自身优势和不懈努力，他渐渐从一名普通学员成长为了书画班班长，又从班长变为如今的社区志愿者社区书画院副院长。

组织学员义写春联、带领志愿者宣传牡丹文化、开设零基础绘画课吸纳更多学员……这些年来，在“三张清单”的平台上，周孟臣完成了自己从学习者到授业者的角色转变，也以可复制的成功经验激发带动更多居民参与到社区新时代文明实践活动中来。

据了解，古城街道依托乡村文化合作社联合社，探索建立需求、资源、项目“三张清单”，常态化开展特色文化活动。截至目前，古城街道已将40多家共建单位、社会组织，300余名在职党员，200名居民志愿者被列入社区的资源清单，93个民生项目列入群众需求清单，其中76个项目已落地。

“借由‘三张清单’清点辖区资源‘家底’，以此助力我市全国文明典范城市的创建。”古城街道相关负责人表示，接下来，他们将继续丰富社区的资源，更高效地实现需求和项目资源的匹配对接。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图 通讯员 董玉婕）