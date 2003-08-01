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洛阳市涧西区城市管理局党组书记、局长唐双军接受纪律审查和监察调查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 清风洛阳 2022.02.24 18:07

　　洛阳市涧西区城市管理局党组书记、局长唐双军(正科级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市涧西区纪委监委纪律审查和监察调查。

　　唐双军简历

　　唐双军，男，汉族，1970年5月出生，河南洛阳人，1991年4月参加工作，1995年4月加入中国共产党，大专学历。

　　1991.04—2003.08 洛阳市涧西区天津路办事处科员；

　　2003.08—2010.06 洛阳市涧西区南昌路办事处综治办专职副主任；

　　2010.06—2011.11 历任洛阳市涧西区工农乡副乡长，涧西区工农乡委员会委员、工农乡副乡长；

　　2011.11—2016.12 历任洛阳市涧西区社会治安综合治理委员会办公室副主任，主任；

　　2016.12—2019.01 洛阳市涧西区天津路办事处党工委委员、副书记、办事处主任；

　　2019.01—             洛阳市涧西区城市管理局党组书记、局长。
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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