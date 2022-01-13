2021年洛阳新建、改扩建社区养老服务中心90个

24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第七场——“关爱特殊群体”专题新闻发布会举行。

24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第七场——“关爱特殊群体”专题新闻发布会举行。

民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。记者从发布会上获悉，2021年洛阳市重点民生实事，涉及民政两个方面的工作：一是提高困难群众生活保障水平，持续提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准；二是完善养老服务体系建设，推进社区养老服务中心规范化、标准化管理。新建、改扩建社区养老服务中心90个，全市社区养老服务中心达到150个；建成养老服务信息平台13个。

2021年，洛阳市民政系统圆满完成了年度目标任务：

一、提高困难群众生活保障水平，兜牢民生保障底线

2021年，洛阳市进一步提高了最低生活保障标准和特困人员救助供养标准，均高于省定标准。新的标准从2021年7月1日执行。

新的标准执行以后，洛阳市城市居民最低生活保障标准由每人每月600元提高到每人每月620元，洛阳市月人均财政补助水平由不低于345元提高到350元。

农村居民最低生活保障标准由每人每年4400提高到每人每年4680元，洛阳市月人均财政补助水平由不低于200元提高到205元。月人均补助一类350元、二类200元、三类170元分别提高到370元、205元、175元。

城市特困人员基本生活标准由每人每年9360元提高到每人每年9672元；农村特困人员基本生活标准由每人每年5760元提高到每人每年6084元。

2021年，洛阳共保障城乡居民低保19.05万人，发放救助资金5.69亿元；保障城乡特困供养人员2.55万人，发放特困供养资金1.98亿元。