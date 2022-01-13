846亿元！洛阳6家市属国企获得银行授信支持

24日，洛阳市2022年企业融资第一次调度会议召开，与会的6家洛阳市属国有企业融资需求达710亿元，涉及45个项目；各家金融机构预授信金额合计846亿元，将为洛阳的项目建设提供强有力支撑。

24日，洛阳市2022年企业融资第一次调度会议召开，与会的6家洛阳市属国有企业融资需求达710亿元，涉及45个项目；各家金融机构预授信金额合计846亿元，将为洛阳的项目建设提供强有力支撑。

据介绍，这是洛阳市属国资重组整合后的首次专场融资对接活动。洛阳国宏投资控股集团有限公司、洛阳国晟投资控股集团有限公司、洛阳文化旅游投资集团、洛阳市轨道交通集团有限责任公司、洛阳LYC轴承有限公司、洛阳市公共交通集团有限公司等6家市属国有企业介绍了2022年重点项目安排和融资需求情况。驻洛金融机构针对有关项目分别做出授信融资安排。

据悉，此次公布的45个项目涉及产业发展、城市提质和乡村振兴等方面，包括安置小区建设项目、老旧小区改造项目、洛阳市轨道交通“两线两枢纽”项目、洛阳北郊机场综合服务配套项目、隋唐大运河国家历史文化公园(东区)项目、九州池遗址保护展示项目等。

针对洛阳市属国企的融资需求，各家金融机构预授信金额合计达846亿元，将为洛阳的项目建设提供强有力支撑。会上，驻洛金融机构纷纷表示，将深入对接企业的金融需求，继续加大对市属国企、风口产业、制造业等重点领域的信贷投放力度，服务重大项目建设，助力洛阳加快建强副中心、形成增长极。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 王偲）