栾川首届民宿金管家培训启动 “四新”乡村生活画卷徐徐展开

在栾川的青山绿水间，寻一份乡愁，听一口乡音，叹乡村新颜，享惬意时光，近年来，随着乡村旅游的发展，栾川的乡村焕发出了迷人的魅力，民宿作为其中的重要载体，在促进栾川乡村旅游发展和乡村振兴方面发挥着重要作用。

在栾川的青山绿水间，寻一份乡愁，听一口乡音，叹乡村新颜，享惬意时光，近年来，随着乡村旅游的发展，栾川的乡村焕发出了迷人的魅力，民宿作为其中的重要载体，在促进栾川乡村旅游发展和乡村振兴方面发挥着重要作用。

2月23日，为深入推进栾川县“人人持证、技能洛阳”建设，提高民宿从业人员技能水平和服务质量，栾川县首届乡村旅游(民宿金管家)培训班开班仪式在伊和家培训中心举行。这是栾川推动乡村旅游高质量发展和乡村振兴的又一重要举措，全县的百余家民宿踊跃报名。近年来，栾川县委提出打造“游奇境栾川，购栾川印象，品栾川味道、住栾川山居、讲栾川故事”的全域旅游品牌体系，于此同时，实施“双百”民宿建设工程，打造一百个乡村民宿和一百个城郊民宿，塑造栾川山居民宿品牌。

开班仪式结束后，进行了栾川县乡村旅游(民宿金管家)培训基地揭牌仪式，本次培训共计7天，课程将聚焦疫情后民宿复苏、经典案例、餐饮管理技巧、文化植入民宿、民宿主人插花茶艺及调香、外出实地观摩等内容。

县文旅局相关负责人介绍，过去三年，栾川民宿数量由47家增长到88家，其中乡贤返乡投建民宿达到22家，民宿年平均出租率达到70%以上。每逢暑期，全县民宿平均出租率达到90%以上。民宿经济已经成为栾川乡村振兴新引擎。

线上与线下共结合的新经济、城市与乡村共联动的新生活、旅游与文化共融合的新文化、专业与态度共追求的新农民，正在绘就栾川“四新”乡村生活新画卷。(白银龙)⑧