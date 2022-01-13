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2021年洛阳新建成9家博物馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 17:22

　　24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第八场——“丰富文体生活”专题新闻发布会举行。

　　记者从发布会上获悉，2021年，洛阳新建成了牡丹博物馆、隋唐大运河文化博物馆、客家之源纪念馆、马金凤戏曲艺术博物馆、洛阳古瓷标本博物馆、期刊创刊号博物馆、栾川博物馆、洛阳抗战纪念馆、中共洛阳组纪念馆9家博物馆。其中，隋唐大运河文化博物馆预计今年4月份全面对外开放。

　　在重视博物馆建设的同时，洛阳积极推进博物馆提质增效工程。去年相继完成了中共洛阳组纪念馆、八路军驻洛办事处纪念馆提升工程，古代艺术博物馆整体提升改造地上工程基本完成，二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆的数字博物馆建成开放，全市博物馆基本形成了主体多元、特色鲜明、富有活力的博物馆展示体系。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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