2021年洛阳开展文化惠民演出468场

24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第八场——“丰富文体生活”专题新闻发布会举行。 24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第八场——“丰富文体生活”专题新闻发布会举行。 记者从发布会上获悉，2021年，洛阳组织市属文艺院团大力开展文化惠民演出活动，全年开展演出468场，惠及群众数十万人次，同时完成农村(社区)和重点项目工地公益电影放映任务3.5万场。 2021年，洛阳充分发挥洛阳及周边城市资源富集优势，加强区域协同合作，不断探索推动文旅融合联动发展，将焦作、平顶山、三门峡、济源等城市的景区涵盖进洛阳旅游年票范围，实现品牌共育、客流互引、合作共赢。目前，洛阳旅游年票包含53家景区，门票总价2748元。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)