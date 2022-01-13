今年年底前，洛阳将建成60个社区健身中心

24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第八场——“丰富文体生活”专题新闻发布会举行。

24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第八场——“丰富文体生活”专题新闻发布会举行。

记者从发布会上获悉，洛阳在核心城市区选取了161个常住人口5000人以上的社区作为试点，计划于2022年年底前，首批建成60个示范性社区健身中心，这些社区健身中心将统一制定器材设置、建设与服务规范等标准，采取“低收费”开放模式运营。建成后，将与现有的其他场地、场馆设施互为补充，形成市民健身设施网络，推动健身场所、健身消费、健身指导等多元化服务提档升级。目前，全市已建成15个。

去年以来，我市把健身设施下沉到基层社区、建设到群众身边作为重点，除社区健身中心外，我市在洛龙区进行试点探索，依托社区现有游园绿地、老旧小区改造提升等，首批规划了12个社区体育公园。目前，这12社区体育公园已基本建设完成，并逐步向市民开放，建设、运营模式成熟后将在全市推广。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)