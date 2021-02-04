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洛阳市2022年慈善工作会议举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 14:38

　　24日上午，洛阳市慈善总会第三届五次理事会议暨2022年慈善工作会议举行，会议简要回顾了2021年洛阳市慈善总会的慈善及财务工作，并对2022年的全市慈善工作做出部署安排。

　　2021年，洛阳市慈善总会以扶危济困惠民生为主题，在助力抗洪救灾、灾后重建、乡村振兴、救助困难群众等方面都彰显了洛阳力量。

　　今年，洛阳市慈善总会将继续探索慈善工作新途径，以实施腾讯“99公益日”活动及助力养老、救灾、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴为抓手，以项目基金为载体，努力实现线下募集善款1500万元以上，争创网络募集“亿元市、千万元县区、百万元乡镇”的奋斗目标。

　　大力抓好县区慈善会组织能力建设，确保基层慈善工作有人干事、有钱办事。加大慈善文化宣传力度，弘扬“人人慈善、行行慈善”理念；重点做好“99公益日”活动和助力乡村振兴等重点项目的推介宣传工作，提升社会各界对慈善工作的知晓度和参与度。

　　同时，努力提升“互联网+募捐”的能力，充分运用大数据和区块连接技术，建立健全线上慈善资金、物资捐赠便捷通道和数据跟踪反馈体系，不断增强慈善工作服务社会的能力。

　　加强与洛阳市卫健委、洛阳市妇联等单位的深度合作，推动与洛阳市多家医院建立慈善专项基金，助力罕见病救助，关注妇女、儿童健康及因病致贫人群的就医难问题；加强各级民政部门的深度合作，建立关爱老人慈善项目基金，积极探索社区居家养老模式，抓好试点，为洛阳市社区养老机构开展生活日照料、康复护理等居家社区养老服务提供支持。

　　与此同时，洛阳市慈善总会将积极探索与商会、企业、社会组织合作模式，不断壮大慈善主体队伍，共建专项基金，开展助学、助困、助力乡村振兴等活动。继续做好服务白血病患者的医疗援助活动，最大限度减轻我市及周边地市这部分人群的经济负担。做好慈善信息公开，以阳光、高效、规范的服务，激发社会公众参与慈善的热情。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 王琰 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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