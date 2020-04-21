2021年洛阳市共办理法律援助案件6866件

24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第七场——“关爱特殊群体”专题新闻发布会举行。

24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第七场——“关爱特殊群体”专题新闻发布会举行。

法律援助工作作为特殊群体权益保障的基础性、服务性和兜底性工程。记者从发布会上获悉，2021年，洛阳市司法局坚持做到主动作为、靠前服务、不断扩大法律援助覆盖面和援助事项范围，做到应援尽援，维护合法权益。

一是“突出中心”解民忧，让法律援助维权益、暖民心。

2021年，洛阳市共办理法律援助案件6866件，提供法律咨询77816人次，值班律师提供法律帮助案件4010件。

其中，民事法援案件2870件，刑事法援案件3986件，行政法援案件10件，共计为群众挽回各类经济损失1000余万元，圆满完成市重点民生实事指标任务。

二是“四个精准”到基层，让法律服务接地气、到身边。紧扣党史学习教育和政法队伍教育整顿活动，广泛开展了“法援惠民生为民办实事”活动。

三是“扭住重点”强服务，让为民服务更规范、更高效。以便民利民惠民为目标，全面推行援务公开制、服务承诺制、首问负责制等制度，结合疫情防控措施提升“12348”热线咨询专线效能，推出延时服务、预约服务、上门服务。设立法律援助工作站为特殊群体申请法律援助提供便利。

四是“两个提升”双促进，让群众感到有保证、可信赖。

大力推动办案质量和群众满意度双促进、双提升。建立案件质量评估长效机制，全面开展“优秀精品案件评选活动”。

在河南省司法厅组织的第十七届法律援助精品案件评选活动中，洛阳市共有11个法律援助案件被省厅通报表彰，所属8个县区法律援助中心被表扬，通过提高案件质量促进群众满意度提升，得到广大群众的认可和点赞。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)