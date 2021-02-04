2021年洛阳1万多名早班环卫工人吃上免费早餐

24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第七场——“关爱特殊群体”专题新闻发布会举行。

24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第七场——“关爱特殊群体”专题新闻发布会举行。

记者从会上获悉，2021年，洛阳市城市管理局认真落实洛阳重点民生实事工作部署，精心组织、强力推进，全市1万多名一线早班环卫工人于2021年3月底前全部吃上了免费放心早餐，其中，城市区环卫工人2021年1月15日前就实现了“吃上一顿热腾腾的早饭”心愿。

洛阳市城市管理局主要采取了以下措施：

一、提前调研谋划，试点先行先试。洛阳市城市管理局与洛阳市总工会联合调研，充分了解一线环卫工人实际状况、市(区)职能部门和环卫公司实际情况，2019年下半年在原吉利区开始试点工作，及时总结经验，形成了可复制、可推广的模式。

二、制定措施标准，稳步推进落实。2020年7月，在试点成功的基础上，印发《洛阳市环卫爱心早餐工作实施方案》，制定早餐标准，明确出资主体，环卫工人个人不承担费用。

三、建立监督机制，确保早餐质量。明确各层级职责，加强日常监督检查，建立用餐体验机制，各城市区环卫部门每天安排1—2名工作人员，与环卫工人同时用餐，及时发现问题，并要求供餐企业立即整改。

下一步，洛阳市城市管理局将持续做好一线早班环卫工人免费早餐工作，加强日常供应保障，确保环卫工人早餐安全、卫生、可口，让大家充分感受到党和政府的关心和温暖。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)