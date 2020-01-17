2021年洛阳帮扶救助困难职工家庭1637户

做好特殊群体的关心关爱工作，事关群众福祉，意义重大。24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第七场——“关爱特殊群体”专题新闻发布会举行。

做好特殊群体的关心关爱工作，事关群众福祉，意义重大。24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第七场——“关爱特殊群体”专题新闻发布会举行。

记者从会上获悉，2021年，洛阳市总工会努力实现困难帮扶工作常态化、长效化，实现了在档城镇困难职工家庭帮扶的全覆盖。全年共投入各类帮扶资金466.5万元，帮扶救助困难职工家庭1637户，并使715户在档城镇困难职工家庭脱困退档。

洛阳市总工会连续四年获得河南省城市困难职工解困脱困工作先进单位。2021年5月31日，在全国总工会召开的城市困难职工解困脱困工作总结表彰会上，洛阳市总工会获得全国重要贡献集体称号，是全省省辖市中唯一获此殊荣的单位。

主要做法如下：

一是帮扶政策不变，解决群众急难愁盼。根据全国总工会安排，自2021年起设立解困脱困5年过渡期，在过渡期内各项帮扶政策力度不减、标准不降、措施不变。

二是健全帮扶体系，着力实现全覆盖。目前洛阳市已建立各级帮扶中心(工作站)542个，为实现帮扶工作全覆盖提供了坚强的组织保障。

三是完善监测机制，巩固解困脱困成果。洛阳市总工会对一年内脱困的深度困难职工家庭给予6个月的渐退期，可按脱困前帮扶标准的60%给予救助，持续巩固解困脱困成效。另外，充分发挥“结对帮扶”作用，做到每名困难职工都有联系人，确保困难职工“及时发现、及时建档、及时救助”。

下一步，洛阳市总工会将坚持精准管理、梯度帮扶；坚持救助慰问、有效衔接；坚持竭诚服务，增进福祉。不断巩固拓展城镇困难职工解困脱困成果，持续提升职工生活品质，让广大职工群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)