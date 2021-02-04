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2021年洛阳完成500户残疾人家庭无障碍改造
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 13:11

　　24日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第七场——“关爱特殊群体”专题新闻发布会举行。

　　记者从发布会上获悉，2021年，洛阳市连续四年将残疾人托养中心入住率提升、残疾儿童康复救助和残疾人家庭无障碍改造列入全市重点民生实事。

　　洛阳市残联通过周密部署，提前完成目标任务——

　　一是稳定贫困重度失能残疾人托养中心入住率达到75%以上，截至目前，托养中心入住1734人，入住率达到77.45%。发挥了“托养一个人，解放一家人，温暖一群人”的兜底保障作用。

　　二是对不少于1040名0—6岁残疾儿童实施抢救性康复救助，基本实现有需求残疾儿童应助尽助。2021年，洛阳市残联为1602名0至6岁和116名7至14岁的残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助，超额完成目标任务。

　　三是完成500户残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人出行条件。2021年6月底已全部完成改造任务。

　　2021年，洛阳市残联根据残疾人实际需要，制定“一户一策一方案”，投入资金870.67万元，对2223户残疾人家庭实施了无障碍改造。洛阳市伊滨区残联率先在残疾人家庭无障碍改造项目中融入科技创新，通过智能语音控制照明开关、窗帘，智能语音护理床，多功能截瘫助行康复车等科技手段，设身处地为残疾人着想，大大减轻了残疾人家属的护理强度和负担。

　　发布会透露，今年，“残疾儿童康复救助”继续被列为河南省、洛阳市重点民生实事，洛阳市残联将继续完善工作机制，加强政策宣传，提高康复质量，不断提升洛阳市残疾儿童康复水平。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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