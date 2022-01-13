洛卢高速公路宜阳段上跨天桥明日拆除 过往车辆请绕行

近日，“洛阳交警”官方微博发布《关于洛卢高速公路洛阳宜阳段实施临时限制通行的通告》，通告称，明日7时30分至11时30分，洛卢高速公路宜阳段上跨天桥拆除施工 ，天桥拆除期间将采取双向禁止通行，过往车辆请绕行。

近日，“洛阳交警”官方微博发布《关于洛卢高速公路洛阳宜阳段实施临时限制通行的通告》，通告称，明日7时30分至11时30分，洛卢高速公路宜阳段上跨天桥拆除施工 ，天桥拆除期间将采取双向禁止通行，过往车辆请绕行。 近日，“洛阳交警”官方微博发布《关于洛卢高速公路洛阳宜阳段实施临时限制通行的通告》。通告称，明日7时30分至11时30分，洛卢高速公路宜阳段上跨天桥拆除施工 ，天桥拆除期间将采取双向禁止通行，过往车辆请绕行。通告全文如下： 关于洛卢高速公路洛阳宜阳段实施临时限制通行的通告 按照新(新安)伊(伊川)高速公路新建工程施工计划，河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司将对洛卢高速公路宜阳段1处上跨天桥进行拆除施工。为保障高速公路的安全畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，天桥拆除期间将采取双向禁止通行、车辆远端绕行的限制交通措施。现将有关事项通告如下： 2022年2月25日7时30分至11时30分,洛卢高速公路洛阳市宜阳县境内上跨天桥(洛卢高速K30+989处)拆除施工，洛卢高速公路宜阳收费站(洛卢高速K16)至洛卢高速公路韩城收费站(洛卢高速K43)区间双向封闭，禁止车辆通行。宜阳收费站往洛宁、三门峡方向匝道及韩城收费站往洛阳方向匝道封闭，禁止车辆通行。 绕行线路： 1.洛卢高速公路三门峡、洛宁至洛阳(由西向东)方向：在洛卢高速公路韩城收费站下站绕行G343国道向东至宜阳收费站进入洛卢高速。 2.洛卢高速公路洛阳至洛宁、三门峡(由东向西)方向：在宜阳收费站下站绕行G343国道向西至洛卢高速公路韩城收费站进入洛卢高速。 途经该路段车辆请按照道路交通标志标线的指示通行，也可通过河南高速公安微博微信平台、洛阳交警微博微信平台、洛阳市交通广播、高速公路沿线电子显示屏获取道路通行信息。请过往车辆合理选择出行路线。 特此通告。 河南省公安厅高速公路交通警察总队 2022年2月18日 ⑥