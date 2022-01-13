洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

能否提取住房公积金偿还组合贷中的商业贷款？官方回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 17:27

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人组合贷款购买一套住房，夫妻双方是否可以提取住房公积金余额偿还商业贷款部分？

　　洛阳市住房公积金管理中心回复：按照《洛阳市住房公积金提取管理办法》，组合贷款中夫妻双方住房公积金账户内的存储余额应优先偿还住房公积金贷款本息，待住房公积金贷款本息结清后，可偿还商业贷款本息提取住房公积金。

　　开展组合贷款(贴息贷)的目的，就是为了缓解购房者购房资金不足的问题。住房公积金在资金方面为购房职工提供帮助，且住房公积金贷款的利率低于商业性贷款，体现了住房公积金的互助性和福利性。故使用组合贷款(贴息贷)的，应优先偿还住房公积金贷款本息。

　　>>>点击查看原帖　⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 请扩散！“场所码”将在洛阳全市推广应用
  • 洛阳首批8所现代化高中6月底全面开工
  • 今年年底前，洛阳将实现路面“电三电...
  • 老小区加装电梯 群众生活更便利【组图】
  • 徐阳墓地又有新发现！“驾四”车马坑...
  • 2022年洛阳财政如何发力？重点来了
  • 洛阳隋唐里坊文化数字展示馆开馆【组...
  • 老城区：紧抓风口产业 培育“直播经济...
  • “十四五”期间，力争洛阳新能源汽车...
  • 洛阳“场所码”来了！比洛康码功能更强大
    		•
    百姓呼声
    文旅专线18米新能源电车能否换运营线路？
    洛阳谷水高新技术产业开发区具体规划问题
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    洛浦散步随拍

    寺坡山村

    雪打梅花更精神

    红尘视觉 春天到
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605