城中村燃气管道改造 今明两天洛阳部分区域停气

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昨晚，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布消息：今明两天，洛阳部分区域因城中村燃气管道改造将暂时停气，请相关用户在停气期间确保燃气阀门关闭。
昨晚，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布消息：今明两天，洛阳部分区域因城中村燃气管道改造将暂时停气，请相关用户在停气期间确保燃气阀门关闭。
2月24日停气通知
停气时间：下午14：00--18：00
停气区域：涧西区陕北一路13号街坊及周边商户。
停气时间：下午14：00--16：00
停气区域：涧西区郑州路与联盟路交叉口东南角28号楼居民及周边商户。
2月25日停气通知
停气时间：全天8：30--18：00
停气原因：城中村改管
停气区域：涧西区引驾沟村6队。
停气时间：下午14：00--18：00
停气区域：高新区丰润东路与诚信路交叉口东南角北方社区东区居民用户，温馨公寓居民用户；五小用户：东京大汤包，哈尔滨老烧饼，正宗牛肉胡辣汤，天天想吃店，笑笑美发店。
停气时间：全天8：30--17：30
停气原因：城中村改管
停气区域：塔东村4号调压箱。
燃气安全小贴士
在停气期间，请用户注意以下安全事项：
①关闭燃气具阀门、开窗通风；
②不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具；
③在我公司未恢复供气情况下，请不要开阀用气。
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