河南科技大学车辆与交通工程学院讲师吴静波：围绕关键领域发力 提升核心竞争能力

当前，新能源汽车产业已进入网联化、智能化、低碳化、绿色化发展新阶段。

当前，新能源汽车产业已进入网联化、智能化、低碳化、绿色化发展新阶段。对于我国新能源汽车产业而言，这标志着新的“赛道”已经开启。

河南科技大学车辆与交通工程学院讲师吴静波表示，目前，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，国家与地方的政策体系逐渐成形，给予新能源汽车行业发展极大的支持，预计未来5年内政策扶持仍然发挥不可或缺的作用。

吴静波建议洛阳围绕新能源汽车发展的关键领域发力，发挥好政府引导作用，提升产业发展的核心竞争力。政府要紧紧抓住以可再生能源为基础的绿色化和以数字网络为基础的智能化发展机遇，重点扶持和引进新能源汽车产业相关企业及技术，加大产业补贴力度，扶持本土新能源汽车相关企业做大做强；要围绕新能源专用车、新能源重卡、新能源工程机械、动力电池、电机电控、智能网联等整车及核心部件，鼓励重点企业、科研院所、高校等联合攻关，提升新能源车辆和核心部件的竞争能力；要具有一定的技术前瞻性，建立健全以企业为主体、市场为导向，产学研用协同的技术创新体系，及时跟踪技术动态，加大研发投入力度，不断增强产业发展后劲。

“新能源汽车企业初期营利能力差，客户认同度低，制约着企业的早期发展。”吴静波补充说，建议新能源汽车供应链企业与地方政府合作成立运营公司，减少客户用车顾虑，增加企业销量，进一步盘活供应链产业资本。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 苗得雨 王国兴)