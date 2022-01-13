古人有诗云：“草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢。”放风筝是一项老少咸宜的娱乐活动，而风筝制作技艺也是中国重要传统工艺，位列国家级非物质文化遗产名录。那么，风筝是怎么来的呢？与河洛大地颇有渊源。

阳光明媚，春风和煦，最宜放风筝。

古人有诗云：“草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢。”放风筝是一项老少咸宜的娱乐活动，而风筝制作技艺也是中国重要传统工艺，位列国家级非物质文化遗产名录。那么，风筝是怎么来的呢？与河洛大地颇有渊源。

据记载，河洛地区鲁山人墨子，花了三年时间，发明了飞行器“木鸢”，可惜这个“木鸢”只飞行一天就坏了。

鲁班也制造过类似的飞行器。“削竹木以为鹊，成而飞之，三日不下”，他做了一个木喜鹊，比墨子的“木鸢”有所改进，飞了三天还没坏。

东汉时期，居住在洛阳的张衡做了一只“木鸟”，饰之以羽毛，在其腹中设置机关，能飞数里。

东汉以后，随着纸张的普及，“木鸢”渐少，“纸鸢”增多，就是我们现在所熟知的风筝。

唐宋时期，风筝和人们的生活联系日渐紧密。

有一个故事，说的就是唐玄宗、武惠妃因风筝而结缘。

少年时的唐玄宗长居洛阳，才思敏捷，深得祖母武则天的喜爱。一个闷热的夏日，他在大树下纳凉看书，不知不觉沉沉入梦。

梦中，他看到一个美丽的姑娘，正高兴地放着风筝，见到他来，非但不害怕，反而将风筝收线，递到他手中说：“这个给你，三年后我去找你。”

醒来后，唐玄宗发现梦中姑娘递给他的风筝竟真的在他手中。

武惠妃是武则天的侄孙女，后来武周王朝垮台，武惠妃不幸沦为小宫女。有一次，她和几个小宫女一起放风筝，恰好遇到了路过的唐玄宗。唐玄宗发现她和梦中的姑娘极为相似，又想到梦中姑娘所说的三年之约已到，便将这个小宫女纳入后宫为妃。武惠妃善良温顺，与唐玄宗琴瑟和谐，十分恩爱。

宋代以后，放风筝逐渐演变成一种习俗，人们认为放风筝可以祈福、驱邪。有人遇到烦心事，或者生了病，便在风筝上写下自己的名字，将风筝放到高处，然后剪断风筝线，所谓的“晦气”也就被风筝带走了。

这几日，风和日暖，和家人一起去放风筝吧，享受明媚春光、暖暖亲情。(洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟)