中航锂电（洛阳）有限公司技术研究院院长杨大鹏：强化龙头引领作用 延长新能源产业链条

“近几年，新能源产业一直处于风口浪尖，未来高速发展的态势还将持续。”中航锂电(洛阳)有限公司技术研究院院长杨大鹏表示，尤其是新能源汽车产业蓬勃发展超出业界预期，当前国内新能源汽车销量爆发式增长，可谓“风势”正盛。

“近几年，新能源产业一直处于风口浪尖，未来高速发展的态势还将持续。”中航锂电(洛阳)有限公司技术研究院院长杨大鹏表示，尤其是新能源汽车产业蓬勃发展超出业界预期，当前国内新能源汽车销量爆发式增长，可谓“风势”正盛。 “近几年，新能源产业一直处于风口浪尖，未来高速发展的态势还将持续。”中航锂电(洛阳)有限公司技术研究院院长杨大鹏表示，尤其是新能源汽车产业蓬勃发展超出业界预期，当前国内新能源汽车销量爆发式增长，可谓“风势”正盛。 随着新能源汽车产业发展，机遇与挑战并存，机遇更为难得。杨大鹏表示，洛阳新能源汽车产业有一定基础，目前拥有一些龙头企业，有优势、有条件抓住发展风口，推动新能源汽车产业做大做强。 杨大鹏建议，发挥政府引导作用，加快龙头企业培育步伐，鼓励龙头企业增产放量，引导制造型基地向总部型基地发展；围绕关键技术改造、重大设备投入、基础研发投入等，为龙头企业发展制定“一对一”扶持政策。同时，进一步强化龙头企业牵引作用，鼓励以商招商，不断引进新企业，延长产业链条。 针对新能源汽车产业链的薄弱、缺失环节，杨大鹏建议，进一步完善洛阳本地供应体系，打造新能源汽车特色产业基地。重点围绕动力电池薄弱、缺失环节开展补链工作，优化动力电池产品结构，扩能磷酸铁锂产线，提升电池高低温性能、成组效率，布局新一代车用锂离子电池。 新能源汽车产业发展离不开示范应用和优良的发展环境。“要重点引导电池企业加快拓展储能、船舶等新应用领域，探索新场景和新商业模式。”杨大鹏说，洛阳还要大力发展科技培训等科技服务产业，为产业发展营造良好条件。多措并举之下，洛阳新能源汽车产业发展有望迎来大飞跃。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 苗得雨 邱腾飞)