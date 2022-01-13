这住房条件苏轼都羡慕（上）

在大城市立足不容易！衣食住行，住是最大的难题。您看热播剧《盛装》，杂志社实习生李娜因为独自一人租不起房子，只能接受同事的“不平等合约”，合租房屋。

在大城市立足不容易！衣食住行，住是最大的难题。您看热播剧《盛装》，杂志社实习生李娜因为独自一人租不起房子，只能接受同事的“不平等合约”，合租房屋。

她若来洛阳就好了。洛阳正在加快建设青年友好型城市，今年将陆续投放1万套青年公寓、数十个青年驿站，为来洛创业的青年提供住房保障，吸引大学生留洛工作。

这力度，这条件，估计连白居易、苏轼都得暗恨生不逢时，满心羡慕。

唐、宋两代，洛阳、长安、汴梁等一线大城市寸土寸金、房价高昂，人们租房不易，买房更不易。年轻时的白居易和苏轼都曾为房所困，十分烦恼。

壹 城里上班，城郊租房

京城的房子，无论哪个朝代都不便宜。

唐代白居易有公职、有固定收入，而且身为文坛大腕儿，时不时还能靠给人写东西赚点儿润笔费，饶是如此，他也得攒上大半辈子钱，方能在东都洛阳的履道里置办宅院——当时白居易已经53岁，小白都变老白了。

此前，白居易常年租房，提起房子一把辛酸泪：“游宦京都二十春，贫中无处可安贫。长羡蜗牛犹有舍，不如硕鼠解藏身。”

蜗牛有壳，老鼠有窝，可怜我“京漂”二十年，连处蜗居都没有呀！

年轻时，白居易不在洛阳在长安。前辈顾况调侃他，长安物价高，“居大不易”，这话可不是唬人的。

起初，白居易任职校书郎，每月能拿一两万钱，后来他升职加薪，每月能赚四五万钱，然而京城的生活成本太高了，杯水车薪不顶用。

白居易拖家带口，每月工资除去各项花销，攒不下什么钱。市中心的房子租不起，他只好跑到城郊租茅屋。因为上班地方远，他养了一匹马当代步工具。另外，他还得挤出点儿钱雇保姆操持家务。

这样下去不是办法，白居易左思右想，干脆在京郊的小县城买了处便宜宅子安置家人，平时他在城里上班，节假日回家团聚。

他和洛阳人元稹是好朋友。他俩曾合伙儿租房，感情深厚。后来元稹调离京城，白居易感叹“同心一人去，坐觉长安空”，甚是不舍。

贰 借房为儿子娶媳妇

北宋大文豪欧阳修的住房史也很曲折。

他年轻时在洛阳工作那几年还好，西京留守钱惟演多方照顾，包他吃住无忧。

后来，他被调到汴梁工作，汴梁城房源紧张，他找遍全城，最后在陋巷里租了套老房子勉强栖身。

住得窝囊，心里憋屈，他写信向朋友诉苦：“嗟我来京师，庇身无弊庐。闲坊僦古屋，卑陋杂里闾。”

多年后，欧阳修身居高位，住房问题早已解决，他提拔的青年精英苏轼、苏辙却陷入了他当年的窘境。

苏轼和苏辙才高八斗，名列“唐宋八大家”。兄弟俩青年时期，随父亲苏洵进京赶考，行经洛阳，意气风发，苏轼写了一阕《一斛珠·洛城春晚》寄给妻子，赞美洛城春色，畅想未来生活。父子三人都曾梦想在洛阳买房定居，“华颠赏遍洛阳春”。

怎奈未来没有想象中美好。苏轼奋斗了很多年，也没能在京城买下一套房子。他儿子结婚时没有婚房，他只得拉下老脸，向好友借房子，给儿子办婚事。

他弟弟苏辙的境况也好不到哪儿去。

苏辙是个工作狂，为官廉洁，两袖清风，买不起房子，常年住单位宿舍，自嘲“我生发半白，四海无尺椽”。

孩子们渐渐长大，因居住环境差，难免抱怨老爸。苏辙觉得伤自尊，感叹自己没本事，“我老未有宅，诸子以为言”，压力很大。

后来，他咬着牙卖了一批珍贵的藏书，搭上半生积蓄，这才置办一处宅院，安顿一家老小。

叁 还是洛阳人大方热情

相较之下，北宋理学家邵雍的住房待遇真不错。

邵雍初到洛阳工作时，收入不稳定，面对高昂的房价只能暗自嗟叹，租房安身。

不过，他人缘好，运气爆棚，洛城的朋友们佩服他的人品学识，见他为生计所困付不起房租，大伙儿一商量，干脆凑钱在洛河南岸买了套房子送给他。

洛阳人的慷慨热情，真是令人感动！

邵雍笑纳了洛阳朋友的心意，从此死心塌地定居洛城，给新居取名“安乐窝”，自号“安乐先生”，传道授业解惑，贡献毕生学识，回馈洛阳人的深情厚谊。

洛龙区安乐镇安乐村的“安乐”二字，便是因纪念邵雍而得名。邵雍故居在洛阳桥南不远处，如今草木葱茏、古韵悠悠，是探古寻幽的观光胜地。

邵雍的例子毕竟是个案。古时京城房价究竟几何？租金到底有多高？咱们下期接着聊。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）