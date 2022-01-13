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洛阳各县区坚持全面深化改革开放 不断增创体制机制发展新优势（从县区经济工作会议上看改革开放）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 08:40

　　科技创新、改革开放、激励干部担当作为是做好洛阳工作的“三个重要抓手”。

　　市委、市政府提出，要深化改革开放，增强发展动力活力，抓好全省创新发展综合配套改革市域试点工作，深化开发区、国资国企、要素市场化配置、政府投融资体制等改革，大力实施制度型开放战略，主动融入“一带一路”和RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)，加快构建高水平开放型经济新体制。

　　按照相关部署，我市各县区进一步加大改革开放力度，强化改革赋能，增强开放意识，强力推进精准招商，努力以改革开放的加速度开创高质量发展新局面。

　　在洛龙区委经济工作会议上，该区提出要在推进深层次改革上先行先试，不断激发洛龙发展活力。其中，在优化营商环境改革上，要以创建优化营商环境创新示范区为抓手，完善“智慧洛龙”网上通办审批功能，加快推进政务服务数据创新应用，新增“一件事”场景审批服务5个，推动网上政务服务从“可办”向“好办”“易办”转变，大力推广政务服务移动端“豫事办”，年底前辖区注册用户达到38.6万人。老城区委经济工作会议透露，要统筹推进科技创新体制机制改革、要素市场化配置改革、国企改革等，加快形成与创新发展相适应的体制机制。突出抓好放权赋能改革，在用足用好市级下放经济社会管理权限的基础上，持续向基层放权赋能，以改革激活力增动力。

　　当前，我市正深入推进“三变”改革，栾川县委经济工作会议提出，要加快推进股权量化，年底前完成所有村的“三变”改革任务；要紧紧抓住土地资源，引导村集体合作社利用好“三清两建”清出来的土地及相关资源，推动土地等资源合理化流动流转，实现规模化经营和市场化运作，进一步盘活“沉睡”资源。

　　开放，是今年孟津区着力提升的一项重要工作。孟津区委经济工作会议要求，在制度、政策、产业、市场等方面加速区域融合，使孟津更好融入全市、全省乃至全国产业分工和市场体系，不断提升孟津开放层次水平。要积极融入自贸区洛阳片区和综合保税区，加快推进跨境电商服务平台建设。要以开放的思维招才引智，制定更具竞争优势的人才新政，健全柔性引才、评价激励等制度，让更多“千里马”在孟津创新创业、竞相奔腾。

　　宜阳县和瀍河区对今年开放招商工作提出了明确的目标要求。宜阳县委经济工作会议提出，加强与京津冀、长三角、珠三角、成渝地区战略合作，依托4个驻地招商组，围绕中关村联创科技港等“六大平台”，打造“总部在沿海、分部在宜阳”“研发在外地、生产在本地”等共建模式，招引一批投资体量大、科技含量高、产业配套全、税收贡献优的重大项目，力争到2022年年底引进500强或行业100强企业1至2家。瀍河区委经济工作会议提出，要发挥四大片区招商工作组的职能作用，瞄准“专精特新”企业，努力引进一批符合产业结构的战略性项目；依托基金平台拓展招商渠道，借助其在资金运作方面的丰富经验撬动产业发展，逐步实现产业链、创新链、供应链、价值链、基金链五链耦合。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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