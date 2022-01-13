高标准高质量推进新时代文明实践中心和乡村文化合作社建设

23日，全市拓展新时代文明实践中心建设工作会暨乡村文化合作社推进会在汝阳县召开。 23日，全市拓展新时代文明实践中心建设工作会暨乡村文化合作社推进会在汝阳县召开。会议深入学习习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，贯彻落实全国、全省宣传部长会议精神，对下一步工作进行部署。市委常委、宣传部部长王飞参加会议并讲话。 王飞指出，要深刻领会中央、省委和市委推进新时代文明实践中心和乡村文化合作社建设的重要意义，切实提升政治站位，把两项工作作为营造迎接宣传贯彻党的二十大浓厚氛围的重要抓手，着力推动各项工作落到实处。要坚持思想政治引领，扎实推进新时代文明实践中心建设拓展推开，今年6月底前，按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制、有保障的标准，在所有县区建成新时代文明实践中心，在所有乡镇(街道)建成新时代文明实践所，在所有行政村(社区)建成新时代文明实践站。要打牢队伍基础，广泛开展活动，加强指导培训，不断提高乡村文化合作社办社水平，拓展乡村文化合作社功能，助力乡村文化振兴。要加强组织领导，勇于探索创新，确保各项工作往实里做、向目标奔，推动新时代文明实践中心和乡村文化合作社高质量发展。 会前，与会人员实地观摩了洛龙区古城街道英才社区、洛龙区开元街道天元社区、汝阳县十八盘乡赵庄村、汝阳县柏树乡窑沟村乡村文化合作社建设情况。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 罗兴涛)