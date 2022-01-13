让孩子在家门口“上好学”

投资8.17亿元，新建、改扩建义务教育学校21所，全市增加义务教育学位11400个，有效缓解了义务教育“城镇挤”的现象。看晚报，2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会上的这份教育惠民成绩单，令不少为孩子“就近入学”焦虑的家长眉头舒展。

投资8.17亿元，新建、改扩建义务教育学校21所，全市增加义务教育学位11400个，有效缓解了义务教育“城镇挤”的现象。看晚报，2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会上的这份教育惠民成绩单，令不少为孩子“就近入学”焦虑的家长眉头舒展。

孩子在家门口能上学、上好学，是家长们最关心的事。随着人口的快速涌入，寸土寸金的城市办学空间日趋紧张，孩子就学的学位成为难题。第七次人口普查显示，相比10年前，2020年洛阳城镇人口增加169万，乡村人口减少119万，城镇人口比重上升超过20个百分点。一些地段学位供需矛盾突出，引发了大校额、大班额等棘手问题，给“就近入学”造成较大压力，也加剧了一些家长和孩子的择校现象。增加学位供给，推动义务教育优质均衡发展迫在眉睫。

2021年，我市将改善义务教育学校办学条件列入重点民生实事，大幅增加教育投入，舍得拿出好地段，解决学位短缺问题，一批新建和改扩建学校扮靓街头，缓解了市区“麻雀校园”现象，让大校额、大班额逐步“消肿”。今年，我市优化高中布局，大手笔开工建设城区首批8所现代化高中，把外迁高中腾出的校区交给学前办学、义务教育学校使用，这些校区大都位于建成区人口密集地段，将“加码”义务教育学校的办学条件升级，足见政府办好每一所家门口的学校的满满诚意，将为孩子“就近入学”享受优质教育打下坚实的基础。

当然，从“有学上”到“上好学”，还有一段长路要走。增加学位供给的同时，也需要加强义务教育资源的均衡配置，加大对薄弱学校的师资等支持力度，以多种方式缩小学校间的办学质量差距，以免家长因担心教学质量而去择校。办好每一所“家门口的学校”，让每个孩子在家门口就能公平享有接受优质教育的机会，让家长、孩子不再为择校而“拼娃”“拼爹”！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)