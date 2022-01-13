洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

产兴城强——全力以赴开创洛阳产业发展的新春天（洛平锐观察）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.02.24 08:26
洛阳双瑞风力发电叶片(图片均为资料图片)

　　草木蔓发，洛阳正奋力奔跑在产业发展的春天里。

　　春节过后，从上班第一天省市联动聚焦“万人助万企”再部署，到三六零中部数字安全产业基地重磅签约，格力新能源汽车、华为机器视觉产业加快落地……一个个项目深入推进，为洛阳发展孕育新的希望。

　　元宵节刚过，全省第三期“三个一批”活动工作部署会在洛召开，再掀项目建设新热潮。氢燃料电池、锂电池等风口项目如春笋般破土而出，593个省市重点项目计划全年完成投资2600亿元以上，洛阳播撒下一粒粒种子。

　　雨水时节，市委书记江凌率队前往上海、杭州考察对接项目，周末出发，连续2天走访多家企业，与上海电气谈新能源、环保装备等领域合作，与大华技术谈新能源汽车合作，带来产业甘霖降临的无限遐想。

　　不经意间，大抓产业已经成为这座城市的广泛共识和集体行动！

　　进入“十四五”第二个年头，洛阳迎来了建强副中心、形成增长极的关键之年，也站在了又一个“十字路口”。月余之前，市委十二届二次全会暨市委经济工作会议召开，为今后一个时期洛阳发展定调：洛阳已经到了必须集中力量发展产业的关键时刻，不发展产业，重振洛阳辉煌就是一句空话！

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 请扩散！“场所码”将在洛阳全市推广应用
  • 洛阳爱心企业向王珊珊家捐赠一套住房...
  • 洛阳首批8所现代化高中6月底全面开工
  • 今年年底前，洛阳将实现路面“电三电...
  • 老小区加装电梯 群众生活更便利【组图】
  • 徐阳墓地又有新发现！“驾四”车马坑...
  • 老城区：紧抓风口产业 培育“直播经济...
  • 洛阳隋唐里坊文化数字展示馆开馆【组...
  • 2022年洛阳财政如何发力？重点来了
  • 洛阳“场所码”来了！比洛康码功能更强大
    		•
    百姓呼声
    文旅专线18米新能源电车能否换运营线路？
    洛阳谷水高新技术产业开发区具体规划问题
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    洛浦散步随拍

    寺坡山村

    雪打梅花更精神

    红尘视觉 春天到
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605