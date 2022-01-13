产兴城强——全力以赴开创洛阳产业发展的新春天（洛平锐观察）

春节过后，从上班第一天省市联动聚焦“万人助万企”再部署，到三六零中部数字安全产业基地重磅签约，格力新能源汽车、华为机器视觉产业加快落地……一个个项目深入推进，为洛阳发展孕育新的希望。

洛阳双瑞风力发电叶片(图片均为资料图片)

草木蔓发，洛阳正奋力奔跑在产业发展的春天里。

春节过后，从上班第一天省市联动聚焦“万人助万企”再部署，到三六零中部数字安全产业基地重磅签约，格力新能源汽车、华为机器视觉产业加快落地……一个个项目深入推进，为洛阳发展孕育新的希望。

元宵节刚过，全省第三期“三个一批”活动工作部署会在洛召开，再掀项目建设新热潮。氢燃料电池、锂电池等风口项目如春笋般破土而出，593个省市重点项目计划全年完成投资2600亿元以上，洛阳播撒下一粒粒种子。

雨水时节，市委书记江凌率队前往上海、杭州考察对接项目，周末出发，连续2天走访多家企业，与上海电气谈新能源、环保装备等领域合作，与大华技术谈新能源汽车合作，带来产业甘霖降临的无限遐想。

不经意间，大抓产业已经成为这座城市的广泛共识和集体行动！

进入“十四五”第二个年头，洛阳迎来了建强副中心、形成增长极的关键之年，也站在了又一个“十字路口”。月余之前，市委十二届二次全会暨市委经济工作会议召开，为今后一个时期洛阳发展定调：洛阳已经到了必须集中力量发展产业的关键时刻，不发展产业，重振洛阳辉煌就是一句空话！