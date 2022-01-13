洛阳今日晴天间多云 气温-2℃到13℃

今日洛阳晴天间多云，偏东风转偏南风2级到3级，气温-2℃到13℃。

“春天在哪里呀，春天在哪里，春天在那青翠的山林里……”歌曲《春天在哪里》非常符合未来几天的天气。随着天气持续晴好，小草返青，树木发芽。

河南省气象服务中心提醒，从昨天起，我省各地开启“升温大赛”，预计2月剩下的日子，我省大部地区持续晴天，晴暖升温明显，预计2月底最高气温将升至20℃。

未来几天，晴好天气多见，风也不肯“下场”。今天，全省偏南风3级左右。明天，我省北部偏南风4级左右。26日，全省西北风4级左右，阵风6级到7级。天干物燥，请注意防火。

来看下我市的天气情况。洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市以晴好天气为主，气温将逐渐回升。

天气预报

●今天(24日)，晴天间多云，偏东风转偏南风2级到3级，气温-2℃到13℃。

●明天(25日)，晴天到多云，偏南风2级到3级，气温-2℃到15℃。

●26日(周六)，晴天间多云，西北风3级到4级，气温4℃到14℃。

●27日(周日)，多云到阴天，部分地区有零星小雨，气温0℃到15℃。

●28日(周一)，多云间晴天，西北风4级到5级，气温5℃到17℃。

●3月1日(周二)，晴天间多云，气温4℃到11℃。

●3月2日(周三)，晴天间多云，气温1℃到17℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)