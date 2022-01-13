洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今日晴天间多云 气温-2℃到13℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.02.24 08:17

　　“春天在哪里呀，春天在哪里，春天在那青翠的山林里……”歌曲《春天在哪里》非常符合未来几天的天气。随着天气持续晴好，小草返青，树木发芽。

　　河南省气象服务中心提醒，从昨天起，我省各地开启“升温大赛”，预计2月剩下的日子，我省大部地区持续晴天，晴暖升温明显，预计2月底最高气温将升至20℃。

　　未来几天，晴好天气多见，风也不肯“下场”。今天，全省偏南风3级左右。明天，我省北部偏南风4级左右。26日，全省西北风4级左右，阵风6级到7级。天干物燥，请注意防火。

　　来看下我市的天气情况。洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市以晴好天气为主，气温将逐渐回升。

　　天气预报

　　●今天(24日)，晴天间多云，偏东风转偏南风2级到3级，气温-2℃到13℃。

　　●明天(25日)，晴天到多云，偏南风2级到3级，气温-2℃到15℃。

　　●26日(周六)，晴天间多云，西北风3级到4级，气温4℃到14℃。

　　●27日(周日)，多云到阴天，部分地区有零星小雨，气温0℃到15℃。

　　●28日(周一)，多云间晴天，西北风4级到5级，气温5℃到17℃。

　　●3月1日(周二)，晴天间多云，气温4℃到11℃。

　　●3月2日(周三)，晴天间多云，气温1℃到17℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳爱心企业向王珊珊家捐赠一套住房...
  • 洛阳灵活就业人员社保缴费基数是多少...
  • 到2025年，洛阳将推动全市电子信息制...
  • 轴研所国家企业技术中心获评行业第一
  • 洛阳经适房需要缴纳契税吗？市税务局...
  • 洛阳首批8所现代化高中6月底全面开工
  • 聚焦重点、精准发力 洛阳各县区将持续...
  • 洛阳规模以上工业企业复工复产率超99%
  • 洛阳举行企业投资项目承诺制改革首场...
  • “洛”字号小麦新品种有望通过国家、...
    		•
    百姓呼声
    文旅专线18米新能源电车能否换运营线路？
    洛阳谷水高新技术产业开发区具体规划问题
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    洛浦散步随拍

    梅花山上赏梅花

    春消息

    红尘视觉 春天到
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605