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北京冬奥会开幕式国旗传递有咱洛阳姑娘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 08:14
薛可欣在“鸟巢”留影 （受访者供图）

　　昨日，洛阳姑娘薛可欣跟洛报融媒记者分享了她作为北京冬奥会志愿者，参与冬奥会开幕式、闭幕式，与航天员景海鹏一起传递国旗等经历。

　　21岁的薛可欣家在孟津区城关镇，是首都体育学院体育新闻专业的学生。北京冬奥会开幕式上的“国旗手手相传”环节，想必大家都不陌生。当时，中国各行各业的代表和56个民族的代表传递国旗，他们用手手相传的方式，表达人民和国旗之间的情感和关系。在这群代表当中，就有薛可欣。

　　“我是作为志愿者代表参与的。”薛可欣说，去年上半年，首都体育学院受北京冬奥组委导演组委托，在该校招募志愿者，当时还在读大一的她得知消息后，果断报名。当年秋季开学后，她经过英语面试等环节成功入选，之后被导演组抽调成为冬奥会开幕式、闭幕式志愿者。

　　去年国庆节，薛可欣就投入了训练。刚开始，她和其他代表一起高举一块巨大的布进行训练。这项活动有100多人参与，对站位等要求非常严格。其间，北京冬奥会开幕式总导演张艺谋多次亲临现场指导，对他们的排练提出改进意见。

　　开幕式当天，薛可欣既紧张又激动。奥运会冠军、亚运会冠军，还有中国航天员景海鹏等，对她来说都是遥不可及的人物，她和他们一起传递国旗，自豪感、幸福感油然而生。

　　开幕式一结束，薛可欣就立即为闭幕式作准备，和其他志愿者一起训练、彩排。在闭幕式当晚，薛可欣作为看台志愿者，负责引导观众就座、调动现场气氛。薛可欣说，这段难忘经历对她今后的学习和成长有很大激励作用。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 王艳杰 通讯员 关晓萌)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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