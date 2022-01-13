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发力产业融合升级！洛阳市三项“十大”榜单出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.23 21:32

　　全市智能制造与数字化融合向纵深发展！23日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日围绕全市制造业转型发展总结阶段性成果，共发布“洛阳市十大5G+智能制造应用案例”“洛阳市十大工业互联网平台” “洛阳市十大数字化转型服务商”三项榜单。

　　【洛阳市十大5G+智能制造应用案例】

　　中信重工机械股份有限公司5G+重型装备制造智能工厂应用案例

　　中国一拖集团有限公司5G+能效管理平台应用案例

　　中国一拖集团有限公司5G+AI工业视觉质检应用案例

　　洛阳钼业基于5G的金属露天矿无人高效绿色开采关键技术与装备应用案例

　　洛阳豫港龙泉铝业有限公司5G+工艺车辆无人驾驶应用案例

　　中钢洛耐科技有限公司股份5G+智慧工厂应用案例

　　洛阳LYC轴承有限公司5G+AI视觉检测云平台应用案例

　　金堆城钼业汝阳有限责任公司5G+智能采矿应用案例

　　洛阳炼化宏达实业有限责任公司5G+智慧工厂应用案例

　　栾川龙宇钼业5G+智能矿山建设应用案例

　　【洛阳市十大工业互联网平台】

　　洛阳市综合工业互联网平台

　　矿山装备工业互联网平台

　　中国耐火材料工业互联网平台

　　轴承行业工业互联网协同云平台

　　硅基半导体行业工业互联网平台

　　有色金属加工工业互联网平台

　　煤电铝一体化工业互联网平台

　　中原智造工业共享云平台

　　石油化工行业工业互联网平台

　　农机装备创新设计工业互联网平台

　　【洛阳市十大数字化转型服务商】

　　中色科技股份有限公司

　　洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司

　　河南君胜自动化科技有限公司

　　洛阳智能农业装备研究院有限公司

　　洛阳众智软件科技股份有限公司

　　河南领聚网络科技有限公司

　　清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地

　　赛摩智能科技(洛阳)公司

　　洛阳沃客网络科技有限公司

　　中原智联(洛阳)信息科技股份有限公司

　　下一步，洛阳市将锚定主攻方向，围绕风口继续推动智能制造引领、企业上云上平台、数字化服务商培育、工业互联网创新、新模式新业态发展、技术人才保障等重点工作，培育增长点、形成新动能，加速促进传统企业转型高质量发展。洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 郭影）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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