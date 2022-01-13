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美食村、民俗村、摄影村……洛阳乡村里有你向往的生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.23 21:33

　　乡村，承载着无数人的乡愁，也关系着群众的获得感和幸福感。2022年中央一号文件提出推动乡村振兴取得新进展，农业农村现代化迈出新步伐。当前，洛阳各县区正聚力“五个抓手”，加快推动乡村全面振兴，让乡村成为留住乡愁、承载希望的美好家园。

　　“狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。”古诗词中的乡村淳朴自然、环境优美。留住乡愁必须要抓好乡村建设，深入实施村庄清洁行动和绿化美化行动。

　　栾川县委经济工作会议提出，要坚持“微改造、精提升”理念，探索建立乡村建设负面清单，加强村庄风貌引导，深入开展“四美乡村”“五美庭院”建设，鼓励农户建设花园、菜园、果园，最大程度留住乡愁乡貌乡韵。孟津县委经济工作会议提出，将扎实开展农村人居环境整治提升行动、乡村建设行动，持续开展垃圾清零、一村万树、厕所革命、治违清乱等工作，加强农村道路、供电、供水、通讯、物流、信息等各方面的基础设施建设，努力打造全域美丽乡村。

　　按照乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，留住乡愁必须要提升农村的吸引力，让远方游子留得下来、发展得好，让他们真正觉得农村大有可为，农村生活舒适惬意。

　　根据宜阳县委经济工作会议安排，宜阳将坚持“留下乡韵、记住乡愁、传承乡愿”的理念，推动中心镇特色镇建设实现全覆盖，50个美丽乡村串点成线、连线成景，形成了一村一产业、一村一风貌、一村一特色，让城乡生活品质不再有明显落差。

　　如今，乡村游受到人们的喜爱，住民宿也已经成为一种潮流。留住乡愁就要通过发展乡村游让民宿展现乡愁，让故事留住乡愁，让游客感悟乡愁。

　　栾川作为旅游强县，将持续加大乡村旅游基础设施建设投入，加强乡村历史传统民俗文化挖掘，以留住乡愁乡韵、涵养乡村文化为主线，策划和提炼乡村文化IP，培育美食村、民俗村、摄影村、写生村等，实施绿道建设工程，丰富乡村旅游业态，提升乡村旅游品质。

　　洛宁县委经济工作会议明确表示，将整合涉农资金1亿元，全面推进20个示范村建设，组织引导示范村成立乡村旅游运营公司；设立1000万元民宿、农家乐专项奖补资金，高标准规划建设嶕峣山度假民宿集群、全宝山松石谷康养度假民宿综合体和神灵寨溪上陶峪民宿、故县银杏民宿和西子漫居民宿等项目，充分发挥精品民宿示范引领作用。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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