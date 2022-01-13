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2022年度汉魏洛阳城志愿者开始招募
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 17:23

　　24日，记者从洛阳市汉魏故城遗址管理处获悉，为了更好的宣传汉魏洛阳城遗址，弘扬传统文化，并为将来汉魏洛阳城遗址博物馆建成后的志愿宣教工作培养储备力量，2022年汉魏洛阳城志愿者招募活动已经开始。此次活动将通过考核方式招募20名优秀志愿者。

汉魏洛阳城志愿者团队（部分）合影

　　报名时间：2月24日至3月12日

　　报名方式：

　　1、可通过手机扫描小程序码，点击“立即报名”。

　　2、可关注“汉魏洛阳”微信公众号，点击下方“志愿者”，进入“报名”。

　　3、持本人身份证件到洛阳市汉魏故城遗址管理处开发运营科填写报名表。

　　咨询电话：(0379)65255369

　　咨询地址：中州中路401号院(洛阳抗战纪念馆)

　　（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 黄思源 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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