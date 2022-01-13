提高815个社区养老服务中心服务质量……2022年洛阳市民政工作这样干

23日下午，洛阳市民政工作会议举行，会议透漏出这些今年将重点建设推进的养老等服务。 23日下午，洛阳市民政工作会议举行，会议透漏出这些今年将重点建设推进的养老等服务。 ●健全城区五级养老服务体系 要强化市养老服务中心、街道综合养老服务中心、社区养老服务中心、居民小区养老服务站、家庭养老床位功能，增强普惠性公益性基本养老服务供给。 提高58个街道综合养老服务中心、815个社区养老服务中心(居民小区养老服务站)的服务质量和效率。 对不少于500户经济困难的失能、半失能老年人家庭进行适老化改造，为已建成家庭养老床位的老年人提供上门服务不少于1万人次，增强居家养老服务能力。 ●推广农村“集中+居家”四类养老模式 根据居民布点和群众需求，建设乡镇区域集中养老服务中心、集中互助养老服务站、小型集中养老服务点和村级居家助老服务点，构建“一中心一站两点”农村养老服务体系，到2022年的年底，每个县区至少打造1个乡镇区域集中养老服务中心，全市打造农村集中养老站点100个以上、村级居家助老服务点200个以上，推动农村养老提质升级。 ●拓展智慧养老服务网络 老年人智慧养老服务平台入网人数达到122万以上。100家养老机构和58家街道综合养老服务中心实现安全视频监控应用，并纳入市县两级智慧养老服务平台、消防安全信息平台管理。 ●完善困难群众兜底保障制度 根据困难群众的困难程度和致困原因构建三个“救助保障圈”。 低保及特困供养救助保障圈是对通过低保或者特困供养保障基本生活的绝对贫困人口，根据实际需要给予相应的医疗、住房、教育、就业等专项救助；相对贫困人口救助保障圈是对低收入和刚性支出较大导致基本生活出现严重困难的相对贫困人口，根据实际需要给予相应的基本生活救助或医疗、住房、教育、就业等专项救助；其他救助保障圈是对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活暂时陷入困境的其他困难群众，给予急难社会救助。 提高困难群众基本生活保障水平，逐步缩小城乡保障标准差距。 ●扎实开展儿童救助保护工作 持续深化儿童福利保障和未成年人保护，构建“一体系”“三张网”、推进“两提升”。 构建未成年人保护体系，推动市、县区两级设立未成年人保护中心，30%以上乡镇(街道)设立未成年人保护工作站，村(居)设立未成年人保护室，形成四级未成年人保护工作体系。 构建精准排查保障网，强化动态管理，实时掌握特殊儿童保障信息。 构建基本生活保障网，提高孤儿和事实无人抚养儿童最低养育标准，做好困境儿童分类精准兜底保障，实现“应保尽保、应兜尽兜、应助尽助”。构建“五位一体”保护网，在市、县区两级未成年人救助保护中心建立起集物质救助、资金资助、法律援助、教育帮助、心理矫治为一体的“五位一体”救助保护体系。 ●加强生活无着流浪乞讨人员救助管理 开展露宿街头人员“动态清零”行动。突出抓好冬季和夏季专项救助行动，扎实做好无法查明身份受助人员的安置寻亲工作。 ●健全慈善和社会工作体系 加强慈善工作宣传力度，加大慈善组织监管力度，严格慈善组织公开募捐方案备案审核和信息公开，推动慈善行为日益规范完善。 推进乡镇(街道)社会工作站建设，力争1个区实现社工站全覆盖。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 董华武 蒋梦蝶)