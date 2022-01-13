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正在抢修！西工区一热力管道损坏，这些小区供热受影响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.23 21:31

　　23日下午，记者从洛阳热力有限公司得知，23日13时15分，轨道交通施工单位在凯旋西路与解放路交叉口施工时，不慎将解放路热力支线管道损坏，导致凯旋路供热主管网失水严重。

　　接报后，洛阳热力有限公司紧急到场处理，关闭解放路热力支线管道阀门。14时左右，供热主管网开始逐步恢复正常运行，但因管网失水较多，需大量补水，期间沿线部分用户供热将受到不同程度的影响。

　　目前，解放路支线管道漏点正在全力抢修，受影响的单位和小区有文兴阳光水岸、亚威金水岸、水榭王城、西工区人民检察院、河畔明珠、御博城六期等，预计24日中午前后恢复正常供热。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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