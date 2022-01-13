洛阳超1000名私家车司机申领“小红花”车贴【视频】

23日14时许，洛阳市涧西区辽宁路与丽新路口的车辆来来往往，在该路口的两侧分别是万达广场和长申国际，过马路的市民络绎不绝，过往车辆是否能够主动礼让，成为市交警支队长春交巡大队谷水中队中队长徐冰关注的焦点。

23日14时许，洛阳市涧西区辽宁路与丽新路口的车辆来来往往，在该路口的两侧分别是万达广场和长申国际，过马路的市民络绎不绝，过往车辆是否能够主动礼让，成为市交警支队长春交巡大队谷水中队中队长徐冰关注的焦点。

徐冰正在这里执勤，他的手中还拿着一沓“小红花”车贴。“‘小红花’车贴作为礼让斑马线文明司机的标志，这些天的申领情况很火爆。”徐冰说，越是这样，他们越要严格把关，让“小红花”真正成为助力交通文明创建的“正能量”。

目前，由洛阳市委宣传部指导，市创建办、市文明办、市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”活动正在全城进行，“送你一朵小红花”作为该活动的子活动也备受关注。凡自觉礼让斑马线的机动车驾驶员，均有机会在我市包括辽宁路丽新路口等在内的十个交通岗亭申领“小红花”车贴，若申领成功，还将同时获得“文明礼包盲盒”。

活动进行已有近半个月时间，“小红花”车贴的发放情况如何？徐冰说，以辽宁路丽新路口申领点为例，自活动开始后，机动车驾驶员们的申领热情就持续高涨，截至目前，已有超过100名驾驶员在签署过礼让承诺书后成功申领“小红花”。

41岁的李祥就是成功申领“小红花”的驾驶员之一。在爱车上贴上“小红花”车标后，李祥激动地表示，能为家长的文明创建出一份力他很高兴。

记者从市交警支队了解到，全市十个“小红花”申领点目前仍全面接受市民的申领诉求，截至目前，全市通过个人申领成为“小红花”车主的机动车驾驶员已超过1000名，且该数字还在不断攀升。值得注意的是，数据显示，在这些“小红花”车主中，中年男司机的比例超过了半数。

“接下来，我们将在鼓励更多机动车驾驶员成为‘小红花’车主的同时，继续加大对不礼让斑马线车辆的抓拍力度，按照相关规定严格处罚。”市交警支队相关负责人表示，他们将用“有奖有惩”两手抓方式，持续助力我市创建全国文明典范城市。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 石海涛）